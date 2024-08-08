العقد اللولي.. حماقي يطرح أحدث أغانيه من ألبوم "هو الأساس"

القاهرة - محمد ابراهيم -

طرح الفنان محمد حماقي أحدث أغانيه من الألبوم "هو الأساس" والأغنية تحمل اسم "العقد اللولي" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب والمنصات الموسيقية.

وأغنية العقد الأولى من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، وتوزيع توما، وحازت الأغنية على ردود أفعال إيجابية منذ أول دقائق من طرحها.

وفي سياق آخر وروج محمد حماقي لأحدث أعماله عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام قائلًا: “استنوا 3 أغاني جديدة العقد اللوبي، وتخسرني، وليلي طال، من ألبوم هو الأساس، بكره الخميس الساعة 4 على يوتيوب وكل منصات الموسيقى”.

آخر أعمال محمد حماقي

يذكر أن آخر أعمال حماقي أغنية واكلة الجو وهى أولى أغنيات الألبوم الجديد الذي يحمل عنوان "هو الأساس" والذي سيتم طرح باقي أغانيه خلال الفترة المقبلة، وأغنية واكلة الجو من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع تميم.

أغنية «شاغل عيون الناس»، من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع توما، ولم تُعرض الأغنية بطريقة الفيديو كليب.

كلمات أغنية "شاغل عيون الناس":

يا شاغل عيون الناس إيه الحكاية كده كتير هغير لأ كفاية، يا قمري اللي نوّر سمايا إديني فرصة محتاج معاد وداري عني عينك تداري، أداري إيه ما خلاص قايدة ناري

عيني عليك في ليلي ونهاري يا عيني ع العشق اللي زاد، ده مافيش زي حبيبي زي زي حبيبي هلاقي مين

لو قالوا إن حبيبي جَي، مش ممكن أغمض عين يا شاغل عيون الناس إيه الحكاية، كده كتير هغير لأ كفاية

يا قمري اللي نوّر سمايا

إديني فرصة محتاج معاد وداري عني عينك تداري، أداري إيه ما خلاص قايدة ناري عيني عليك في ليلي ونهاري، يا عيني ع العشق اللي زاد الرقة دي مش على حد، والحنية دي بقى فين والله بتكلم جد كده عقدت الباقيين، وهدلع فيك وأنا حر ده مافيش بعدك حلوين

عادي جدًا لو تتغر، مين قدك يا حبيبي مين