عمرو المصري يحتفل بتصدر أعماله تريندات "يوتيوب" الأسابيع الماضية

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل الشاعر عمرو المصري بتصدر أعماله الذي طرحت منذ وقت قريب تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" حيث نشر بوسترات أغنياته التي تصدر تريند "يوتيوب" عبر جميع صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعي.

حيث نشر البوسترات وعلق عليها قائلًا: "الحمد لله رب العالمين، أغنية مش عايشين للفنان ( رامي جمال ) من كلماتي تريند يوتيوب بعد ١٥ ساعه من نزولها، عشان اكون مشارك ب ٤ اغاني من كلماتي في تريند اليوتيوب في أسبوعين، (مش عايشين: رامي جمال، كداب: رامي صبري، كفايه فراق: مسلم، نغزه: احمد سعد ويسرا).

واختتم المنشور قائلًا: "اللهم لك الحمد والشكر، شكرًا لكل صناع الاعمال دي وشركاء النجاح".

منشور الشاعر عمرو المصري

تفاصيل أغنية "مش عايشين" لـ رامي جمال

طرح الفنان رامي جمال أول أمس أحدث أغنياته وهي أغنية "مش عايشين" وهي تميل إلى النوع الدرامي الذي يحبه الجمهور، وسرعان ما تصدرت الأغنية التريند بعد طرحها بساعات قليلة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وأغنية "مش عايشين" هي من كلمات الشاعر عمرو المصري وألحان إسلام رفعت وتوزيع وميكس وماستر محمد مجدي.

كلمات أغنية "مش عايشين" لـ رامي جمال

متفارقين

وبعيد عن بعض إحنا الاتنين

وتعبنا البعد بقاله سنين

بنكابر ليه؟

وبنعمل فيها إننا ناسيين

متفارقين

وبعيد عن بعض إحنا الاتنين

وتعبنا البعد بقاله سنين

بنكابر ليه؟

وبنعمل فيها إننا ناسيين

والحقيقة

إن كل ذكرى حلوة عيشنا فيها

لسه بندور عليها

في الأماكن والأغاني

نفسنا نرجعها تاني ومش عارفين

والحقيقة

إن كل واحد فينا عاش حياته

بين دموعه وبين آهاته

والمواقف قاسية جدا

إحنا عايشين بس فعلا مش عايشين

متضايقين

هو الفراق كان ريح مين

والعند أهو شوف وصلنا لفين

واللي يشوفنا

يفكرنا إن إحنا اتنين قاسيين

تفاصيل أغنية “كداب” لـ رامي صبري

طرح الفنان رامي صبري أحدث أغنيات ألبومه الجديد "أنا جامد كدة كدة" الذي تحمل اسم "كداب" وسرعان ما لقت الأغنية نجاحًا كبيرًا واشادات واسعة من الجمهور وقد تصدر التريند فور طرحها، حيث أنها تميل إلى النوع الدرامي الذي يحبه ويفضله الجمهور دومًا.

أغنية "كداب" هي من كلمات الشاعر عمرو المصري وألحان وتوزيع عمرو الخضري.

كلمات أغنية "كداب" لـ رامي صبري

كداب يروح ملوش رجوع

يعيش ويغرق في الدموع

يستاهل إنه يعيش وحيد

ده قلبه معمول من حديد

ميستاهلش زعلي يوم

خد وقت أكتر من اللزوم

هنساه كإنه شيء مجاش

و كإنه زرع متسقاش

كإنه مات.. كإنه مات

وخد معاه الذكريات.. كإنه مات

ميدواش هيعيش حياته

يفتكرني مهما عاش.. بعته ببلاش

كداب يروح ملوش رجوع

يستاهل إنه يعيش وحيد

ده قلبه معمول من حديد

كان للقساوة مادة خام

ومكانش بيجمل كلام

عملت عشانه زمان كتير

ولا شوفت منه دقيقة خير

ياخسارة اللي ضاع عليه

لو ببلاش مش هشتريه

والله راحة النفوس

متتقلش بالفلوس

كداب يروح ملوش رجوع

يعيش ويغرق في الدموع

يستاهل إنه يعيش وحيد

ده قلبه معمول من حديد