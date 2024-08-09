نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أسباب توقف تحضير مسلسل تليجراف لـ أحمد فهمي وميرنا نور الدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -





اعتذر مخرج العمل محمد بكير عن إخراج مسلسل تليجراف، الأمر الذي أدى إلى أن صناع العمل يقررون تأجيل التحضير في الفترة الحالية، ومن المفترض أن تتعاقد الشركة المنتجة مع مخرج جديد للعمل.

آخر أعمال ميرنا نور الدين الدرامية

وأما ميرنا نور الدين فقد شاركت في رمضان 2024 من خلال مسلسل الحشاشين، بطولة كريم عبدالعزيز تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وحقق العمل نسبة مشاهدة كبيرة وقت عرضه وشارك في العمل كل من فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سارة الشامي، سوزان نجم الدين وآخرين.

آخر أعمال ميرنا نور الدين

وفي السينما عُرض لها مؤخرًا فيلم بعد الشر، بطولة علي ربيع تأليف أمين جمال وإخراج أحمد عبدالوهاب وشارك في العمل كل من أوس أوس، رنا رئيس، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، نهال عنبر وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم محمد أنور ودرات الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي.



آخر أعمال أحمد فهمي



جدير بالذكر أن أحمد فهمي عُرض له مؤخرًا مسلسل بين السطور، بطولة صبا مبارك وكان من تأليف ورشة مريم نعوم وإخراج وائل فرج وشارك في العمل كل من محمد علاء، سلمى أبوضيف، علي الطيب، وليد فواز، ليلى عزالعرب، أيمن عزب وآخرين.

