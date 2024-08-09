نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدرية طلبة تروج عن أحدث أعمالها المسرحية الجديدة "التلفزيون" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

روجت الفنانة بدرية طلبة عن أحدث أعمالها المسرحية الجديدة، والتي تحمل اسم "التلفزيون"، والتي من المقرر أن تقام فى العلمين.

حيث حرصت "بدرية" على مشاركة جمهورها بفيديو من كواليس المسرحية من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير" انستجرام"،

وأرفقت بالفيديو تعليقًا قالت فيها:" مسرحية التلفزيون على مسرح العالمين أيام ١٥،١٦،١٧ مستنينكم".

تعليقات الجمهور على منشور مسرحية التلفزيون

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مليون مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال بدرية طلبة

والجدير بالذكر آخر أعمال بدرية طلبة، فيلم الملكة، والذي حاز على إعجاب الجمهور.



أحداث فيلم الملكة

فيلم الملكة، دارت أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حول هالة صدقي التي تقدم شخصية «ماجدة»، والتي تتعرض للعديد من المشكلات، وتستعين بأصدقائها والمقربين من أجل استعادة حقوقها، وتشهد الأحداث العديد من مراحل الهروب من أجل كسب المزيد من الوقت، في إطار تشويقي تصاعدي للأحداث.

أبطال فيلم الملكة



فيلم الملكة من بطولة: هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبد الرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس، وهو من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبد العزيز