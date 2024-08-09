نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات مؤثرة.. سعد لمجرد يهنئ الفريق المغربي لتأهله لأولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص النجم المغربي سعد لمجرد على تهنئة الفريق المغربي لفوزه بأولمبياد باريس، حيث شارك "لمجرد" جمهوره صورة من اللاعبين الفائزين من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:" أهنئ الفريق الوطني المغربي على أدائه الرائع والفوز المستحق لقد أظهر لاعبونا شجاعة ومهارة عالية تعكس تفانيهم، واصرارهم على تحقيق الانتصارات، كما أود أن أشيد بالمنتخب المصري على أدائه القوى وروحه الرياضية العالية طوال هذه الأولمبياد كرة القدم تجمعنا في منافسة شريفة واليوم نحتفل بفوز فريقنا المغربي ونقدر الجهود الكبيرة التي بذلها الفريق المصري مبروك للمغرب وتحياتنا الخالصة للمنتخب المصري ".



آخر أعمال سعد لمجرد

والجدير بالذكر آخر أعمال سعد لمجرد أغنية بشوفك، والتي تصدرت التريند،

والأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد وحيد، ميكس وماستر هاني محروس.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

بشوفك على اليمين واشوفك على الشمال

بشوفك في الجنوب.. واشوفك في الشمال

أول ما أقرا في كتاب.. بلاقيك على الغلاف

من أول حرف (ب).. لآخر حرف كاف

في الصالة في الفراندا.. في الفازة في كل وردة

في الحر في ليلة باردة.. معايا في كل حال

حصار.. ليل ونهار.. أنا بنهار‏

بشوفك في الشوارع.. وفي نور الإعلانات

بشوفك على الحيطان.. وحتى البلكونات

بشوفك في الدولاب.. مرصوص بين الهدوم

معايا بشكل خاص.. ومعايا في العموم

بشوفك في الطابور.. وأنا داخل المطار

بشوفك في السحور.. واشوفك على الفطار حصار.. ليل ونهار.. أنا بنهار

بشوفك الصبح واشوفك العصر.. في أصغر حارة وأكبر قصر

اجيلك المغرب فتروح مصر.. ملفف قلبي وراك

بشوفك من بعد ومن قبل.. عيونك مشتني على الحبل

وحبك زي القهوة الدبل.. بيبدأ يومي معاك

