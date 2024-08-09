نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات مؤثرة.. إيناس عز الدين تحتفل بذكري عيد زواجها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة إيناس عز الدين على معايدة زوجها بكلمات رومانسية بمناسبة ذكرى زواجهم، حيث شاركت جمهورها بفيديو لها برفقة زوجها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بالفيديو تعليقًا قالت فيها:" مش فاكرة حاجة أجمل منك ممكن تكون حصلت في حياتي، ومش فاكرة ذكرى إنت مش فيها وحتى فترة انفصالنا أنا مش حسباها من عمري، وكإنها وقعت من ذاكرتي مش فاكرة منها غير إننا كنا برضوا بنحب بعض وبنتعذب من غير بعض، ويمكن ده اللي يغيرنا للأفضل وعلمنا ازاي نعمل المستحيل ".



وأضافت:" علشان نحافظ على بعض أنا بحبك لدرجة ان كلمة بحبك ملهاش معني وقليلة على مشاعري واحساسي ليك اتمنى اعيش عمري وما بعد عمري جنبك وبتمنى آخر نظرة في حياتي يوم ما تنتهي حياتي تكون ليك ولو متمسكة بالحياة وبعافر وفبعافر علشان عايزة أعيش معاك أكبر وقت وأطول فترة ممكنة ".



تعليقات الجمهور على منشور إيناس عز الدين

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، ربنا يفرحكم، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال المطربة إيناس عز الدين

والجدير بالذكر آخر أعمال المطربة إيناس عز الدين أغنية القرايب مش حبايب من كلمات وألحان سلامة علي، وتوزيع جيزو، وهندسة صوت وميكساج محمد جودة، ومونتاج فارس العسال، والتي حازت علي إعجاب الجمهور في الوطن العربي.