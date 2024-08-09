نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. عمر خيرت يحيي حفلًا غنائيًا في ختام مهرجان القلعة في دورته الـ 32 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان عمر خيرت لإحياء أحدث حفلاته الغنائية الجديدة، والتي من المقرر أن تقام يوم الأربعاء 28 أغسطس بمصاحبة أوكسترا أوبرا القاهرة بختام مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء في دورته الـ 32 الذى يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وتنظيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد الذي يقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.

وصرحت الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا بأنه تم العمل على تطوير مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء في دورته الثانية والثلاثين ليظهر بحلة جديدة تهدف إلى تقديم تجارب ومفاجآت فنية راقية تلبي أذواق جميع الفئات العمرية والإجتماعية والثقافية.

وأضافت أن المهرجان يتضمن مجموعة متنوعة من العروض الموسيقية والغنائية بمشاركة نخبة من أبرز الفنانين وظهور مميز لبعض نجوم التسعينات ليكون الجمهور على موعد مع تجربة فنية فريدة بقلعة صلاح الدين الأيوبى التاريخية فى أجواء تجمع بين عبق التراث والأصالة.



وأشارت إلى أن الفعاليات تتضمن هذا العام ٣١ حفلًا، بواقع إقامة حفلين متتاليين يوميًا على مسرح المحكى، بالإضافة إلى عروض فنية لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

وأوضحت زايد أنه تم زيادة عدد المقاعد لاستيعاب الجماهير إلى جانب شاشات ضخمة لبث العروض وتسهيل المتابعة على الجمهور.

