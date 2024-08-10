عصام صاصا يتحدث قبل الحكم عليه في حادثة الدهس

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 أغسطس 2024 08:29 صباحاً - نشر مؤدي المهرجانات عصام صاصا ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ، فيديو له من دبي ، وذلك بعد قرار نزوله الى مصر بسبب الملاحقة القضائية ضده بسبب دهس شاب على الطريق الدائري .

وقال عصام صاصا : أنا دلوقتي نازل بلدي وممكن يكون الفيديو ده أخر فيديو ليه، وعاوز أتكلم معاكم في حاجات مهمة، ممكن تجرى لي حاجة، وممكن أتاخد في المطار، أنا عاوز أفهم الناس ايه اللي حصل معي بالظبط علشان الناس مش فاهمة حاجة.

وتابع عصام صاصا: أنا كنت راجع من شغلي رايح أجيب ابني أعمله عقيقة أفرح بيه، وأنا راجع في نص الدائري بالظبط ماسك نص الطريق، هو الله يرحمه ويحسن إليه أنا مخبطتوش من على الرصيف زي ما الناس بتقول والخبطة كانت على الشمال مش من اليمين.