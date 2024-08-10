نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها للتريند..تعرف على آخر أعمال أسماء جلال الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الفنانة أسماء جلال، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ظهورها مع الفنان الشاب أحمد بحر، الشهير بـ "كزبرة" في مقطع فيديو طريف.

تفاصيل فيديو كزبرة وأسماء جلال

وقام "كزبرة" بنشر مقطع الفيديو عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وجاء في الفيديو:" أنا بنصح كل شاب يشتغل ويجتهد ويتعب لحد ما يصحي يلاقي نفسه مراته أسماء جلال، المعجزات بتحصل، هندغدغ الدنيا أنا وأسماء"، وعلق عليه مازحًا "أنا اتجوزت أسماء جلال مفيش مبروك".

آخر أعمال أسماء جلال في السينما

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة أسماء جلال في السينما، هو مشاركتها في فيلم "اللعب مع العيال" بطولة الفنان محمد إمام، والذي تم عرضه ضمن موسم أفلام صيف 2024.

أبطال وصناع فيلم "اللعب مع العيال"

يشارك في بطولة فيلم "اللعب مع العيال" بجانب الفنان محمد إمام عدد كبير من الفنانين أبرزهم:أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة.

أحداث فيلم "اللعب مع العيال"

تدور أحداث فيلم "اللعب مع العيال" في إطار كوميدي حول شاب يتعرض لعدة أزمات ومواقف صعبة تقلب حياته رأسًا على عقب.

آخر أعمال أسماء جلال ف الدراما

والجدير بالذكر أن، مسلسل "أشغال شقة"، التي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024، والتي شاركت في بطولته بجانب الفنان هشام ماجد، هو آخر أعمال الفنانة أسماء جلال في الدراما.

أبطال وصناع مسلسل "أشغال شقة"

و شارك في بطولة مسلسل أشغال شقة كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، مصطفى غريب، سلوى محمد علي، حازم إيهاب، محمد محمود، إنتصار، إيمان السيد، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف كلًا من خالد دياب وشيرين دياب، والإخراج لـ خالد دياب.