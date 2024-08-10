القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان هشام ماجد، كواليس فيلم إكس مراتي، معلقا: فيلم من الأفلام المميزين سواء من حيث الإنتاج والتصوير والأدوات، وتم كتابة الفكرة بطريقة مميزة، وتم تطوير الأفكار في ورشة عمل الفيلم.





هشام ماجد ضيف برنامج سبوت لايت

وتابع هشام ماجد خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد: إيرادات أي فيلم رزق من الله، لكن يجب عمل فيلم مميز ذو رسالة تناقش في الجتمع.

وعلق قائلا: ننتظر عمل فكرة تعديل لفيلم البحث عن فضيحة بنظام ال «ري ميك»، وسيكون المخرج هو رامي إمام، ونحاول خروج الفيلم بشكل جديد.





هشام ماجد: نستعد لعمل تعديل فيلم «البحث عن فضيحة» بشكل جديد

كشف الفنان هشام ماجد، كواليس فيلم إكس مراتي، معلقا: فيلم من الأفلام المميزين سواء من حيث الإنتاج والتصوير والأدوات، وتم كتابة الفكرة بطريقة مميزة، وتم تطوير الأفكار في ورشة عمل الفيلم.

وتابع هشام ماجد خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد: إيرادات أي فيلم رزق من الله، لكن يجب عمل فيلم مميز ذو رسالة تناقش في الجتمع.

وعلق قائلا: ننتظر عمل فكرة تعديل لفيلم البحث عن فضيحة بنظام ال «ري ميك»، وسيكون المخرج هو رامي إمام، ونحاول خروج الفيلم بشكل جديد.



