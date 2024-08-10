نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمينة خليل تكشف كواليس دورها في فيلم إكس مراتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة أمينة خليل، كواليس فيلم إكس مراتي، معلقة: كان نفسي اشتغل مع فنان كوميدي عالمي زي هشام ماجد، ومعتز التوني من أخف دم الفنانين اللي قابلتهم.

أمينة خليل ضيفة برنامج سبوت لايت

وتابعت أمينة خليل خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد: قصة الفيلم عجبتني وحاولت أركز على الشخصية زي اللي مكتوبة.

وعلقت أمينة خليل قائلا: شخصيتي في الفيلم ملخصها «بنت خجولة لازم تمشي جنب الحيط»، واتعلمت أن أي شخصية ليها وجهة نظر وحياة خاصة بيها.

أمينة خليل تتحدث عن أمينة خليل

واختتمت قائلة: اكتشفت أن هشام ماجد شخص خجول، ولازم يتعود على الشخص اللي قدامه، خصوصا أنه ماكينة إفيهات.

