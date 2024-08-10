بالصور.. شاهد أبناء عمرو دياب في حفل والدهم الآخير بمهرجان العلمين

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص أبناء النجم عمرو دياب، جنى وعبدلله وكنزي، على حضور حفل والدهم الآخير، الذي أقيم مساء أمس ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين على مسرح "يو أرينا" بمدينة العلمين الجديدة.

وظهر أبناء عمرو دياب الثلاث في الحفل وسط الجمهور، وهم في حالة من السعادة ويستمتعون بأجواء الحفل وبتفاعل الجمهور مع والدهم.

وقدم عمرو دياب خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة، التي يتفاعل معها الجمهور، وشهد الحفل تفاعل كبير من الجمهور وسط حالة من البهجة.

تفاصيل النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة

وفي سياق متصل إنطلقت فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية بعد نجاح الدورة الأولى من 11 يوليو وتستمر حتى يوم 30 من شهر أغسطس المقبل على أرض مدينة العلمين الجديدة تحت شعار "العالم علمين" ويحتوى المهرجان على العديد من الحفلات الغنائية، ليس هذا وحسب بل كما توجد أيضًا ضمن فعاليات المهرجان فرصة إلتقاء بعض الإعلاميين الكبار مباشرة بمجموعة من الفنانين من خلال تصوير حلقات بعض البرامج التلفزيونية، وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية





وقد أعلنت إدارة مهرجان العلمين عن تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.