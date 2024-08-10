فن ومشاهير

"أبويا بيرحب بيك".. أحمد السعدني يشيد بصفقة الأهلي الجديدة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان أحمد السعدني منشورًا من حساب النادي على منصة إكس (تويتر سابقًا)، حيث أعلن النادي عن صفقة انتقال يحيى عطية الله، نجم منتخب المغرب، إلى صفوفه.

f4ba978791.jpg
منشور أحمد السعدني

ورحب أحمد السعدني بالصفقة الجديدة قائلًا عبر منصة إكس: "أبويا بيرحب بيك"، مشيرًا بذلك إلى والده، عمدة الدراما الراحل صلاح السعدني، الذي كان معروفًا بانتمائه للنادي الأهلي واعتباره من أبرز النجوم الأهلاوية.

وجاء في تغريدة النادي الأهلي مقطع فيديو يحتوي على صور لعدد من النجوم المعروفين بحبهم للنادي، مثل عادل إمام، صلاح السعدني، محمود عبد العزيز، شكوكو وغيرهم.

آخر أعمال الفنان أحمد السعدني 

 

يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد السعدني هو مشاركته بمسرحية “ كازانوفل” بنشاركة الفنانة هنا الزاهد، على المسرح العالمى فى بوليفارد سيتى بالرياض.

 

تفاصيل مسرحية “كازانوفل” لـ أحمد السعدني وهنا الزاهد 

 

وتدور أحداث المسرحية حول "حميده" الذي يريد تزويج ابنته "جوجو" لإبن شقيقه "نوفل" المهندس الخام الذي ليس له تجارب عاطفية سابقة، بينما تريد شاهينور زوجة "حميدة" تزويج "جوجو" لإبن شقيقتها الراقص "سلفادور" سليل العائلة الأرستقراطية والذي يجيد التعامل مع النساء فيقرر والدها حميدة أن يصنع تاريخًا عاطفيًا لنوفل مع نجمة استعراضية شهيرة ليبهر "جوجو" فمن يفوز بقلب "جوجو".

cd908f98c9.jpg

آخر أعمال الفنان أحمد السعدني الدرامية

 

وكان أخر عمل درامي للفنان أحمد صلاح السعدني هو مسلسل "سيب وانا اسيب"، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول شخصية نبيلة التي تجسدها هنا الزاهد التي تدخل في صراعات مع زوجها أحمد السعدني الذي كانت تعتقد أنه طلقها وتفاجأت بأنها ما زالت على ذمته.

9e666e708e.jpg
caae194bd5.jpg

المسلسل من بطولة أحمد السعدني، وهنا الزاهد، ومحمد جمعة، وعارفة عبد الرسول، ومحمود البزاوي، وآية سماحة، وساندي علي، وأحمد سلطان، ودنيا سامي، ويارا جبران، وفاطمة الكاشف، ومحمود السيسي.

الكلمات الدلائليه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا