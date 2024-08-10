نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهال طايل: 'أتعاطف مع كل سيدة تعرضت للظلم.. وقمت بإذاعة حلقة ريم طارق لهذا السبب| خاص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الإعلامية نهال طايل عن أكثر القضايا التي تتعاطف معها في برنامج " تفاصيل" قائلة:' أي سيدة للظلم تؤثر فيه بشكل كبير، وأكون عاجزة عن الحديث عنها، هناك الالاف السيدات اللاتي تعرضن للظلم، لذلك أتمنى دائما أن نتكاتف كسيدات ونحمي الفتيات ونوجههم ونعطيهم من خبراتنا الإنسانية، من أكثر المشكلات هي أن السيدات لديهم عاطفة شديدة تسوقهم في كل المواقف، وهناك سيدات تلغي عقلها من أجل العاطفة على سبيل المثال الفنانة شيرين عبد الوهاب نجمة الوطن العربي التي غالبتها العاطفة فالنماذج دي تؤثر علي، أحيانا أرى سيدة قتلت بسبب إعطائها فرصة لشخص ووقعت في حبه، سيدة تزوجت من رجل وأنجبت منه أبناء ثم يقرر أن ينفصل عنها فجأة، كلها نماذج أتأثر بها للغاية وأعتبرهم هم أبطال البرنامج.



كما تحدثت نهال طايل في تصريح خاص لـ دوت الخليج عن أسباب إذاعتها حلقة طليق ريم طارق زوجة الفنان حسن الشاكوش السابقة قائلة:' رأيت فرح ريم وحسن مثل الجمهور العادي واستقبلت بعدها رسالة على صفحتي من شخص يقول أنه طليق ريم الأول وأرسل لي صورهما معا، وعندما راجعت حديث ريم في فرحها على حسن شاكوش وجدتها تقول أن حسن هو أول ارتباط وهو يقول أنه أول حب في حياتها بالإضافة إلى لافتة سجودها التي أثارت الجدل، تحدثت مع الشاب طليقها فأخبرني أنه مرفوع عليه قضايا من طليقته ريم طب لماذا؟ وهي طلقت منه بمحض إرادتها وتزوجت مرة أخرى من حسن شاكوش.



تابعت:' هذة الحلقة لم تعرض لمدة شهر ونصف أو شهرين وأصريت على عدم أعرضها أثناء زواجهم حتي لا أتسبب لها في الضرر، لكنه عند بداية ظهور المشاكل بينها وبين حسن شاكوش وبعد حلقتهم في برنامج " شيخ الحارة" قمت بإذاعة الحلقة.