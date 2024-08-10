نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفستان حرير.. أحدث ظهور لـ هنا الزاهد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة هنا الزاهد علي مشاركة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي علي موقع انستجرام، بصور من جلسة تصوير جديدة لها خلال في إسبانيا.

أحدث ظهور لـ هنا الزاهد

أطلت هنا الزاهد بإطلالة صيفية مع فستان يدمج الألوان البنفسجي والوردي والبرتقالي من خامة الحرير، سعره 24 ألف جنيه، ونسقت معه حقيبة من الكروشيه، سعرها 116 ألف جنيه.

أحدث أعمال هنا الزاهد

ومن ناحية اخري، تشارك هنا الزاهد في بطولة فيلم "غن غاب القط" مع الفنان آسر ياسين، من المقرر انطلاق تصويره في النصف الثاني من شهر أغسطس الجاري، من إخراج سارة نوح وتأليف أيمن وتار. وإنتاج شركة kay oh Pictures.

وايضا تواصل هنا تصوير فيلم "ري ستارت" بطولة النجم تامر حسني، وهو من الأفلام التي تحمل الطابع الكوميدي، ومن المقرر عرضه في 2024،العمل من بطولة تامر حسني، وهنا الزاهد، وعصام السقا، وباسم سمرة، وميكا، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

كما بدأت التحضيرات الخاصة بمسلسلها الجديد "الزواج سم قاتل" الذي تنافس به في موسم رمضان 2025، والذي تكتبه وتخرجه ياسمين أحمد كامل، انتاج شركة ميديا هب.

تستعد هنا الزاهد لعرض أحدث أعمالها الدرامية التي تحمل اسم «إقامة جبرية» خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع الفنان محمد الشرنوبي، يضم في بطولته عدد من النجوم أبرزهم: صابرين، والفنان محمد الشرنوبي، والفنانة هنا الزاهد، والفنانة ثراء جبيل، والفنان محمود البزاوي.

تخوض هنا الزاهد بطولة فيلم بعنوان السلايف، والتي تقدمه مع ياسمين صبري، ليجتمعا بذلك لأول مرة في مسيرتهما الفنية، والعمل من إخراج معتز التوني.

آخر أعمال هنا الزاهد

وكان آخر أعمال هنا الزاهد كان فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، تدور أحداثه في إطار اجتماعى كوميدى، وهو من بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد ثروت وبيومى فؤاد والطفل جان رامز ومجموعة من الفنانين.

قصة فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"

وتدور أحداثه في إطار فانتازي كوميدي، وجسدت هنا الزاهد شخصيتين كل منهما تعيش في عالم مختلف، وهي ربة منزل وزوجة هشام ماجد، الذي قدم هو الآخر شخصيتين.