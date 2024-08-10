نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ربنا يفك كربك".. حمو بيكا يدعم عصام صاصا بعد القبض عليه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام مطرب المهرجانات حمو بيكا بتوجيه رسالة إلى صديقه مطرب المهرجانات عصام صاصا، بعد القبض عليه اليوم، بتمهة دهس مواطن بالخطأ أعلى الطريق الدائري بالطالبية.

و كتب حمو بيكا عبر حسابه الرسمي بموقع «فيس بوك»:"ربنا معاك يا صاحبي ويفك كربك، أنت من أجدع الشخصيات اللي عرفتها، وحد جدع وابن بلد ومبتأذيش حد، فأكيد ربنا مبيعملش حاجة وحشة، وربنا هيقف جنبك، وكلنا في ظهرك وجنبك يا حبيبي ومتقلقش ربنا كبير".

وكانت قد أودعت مديرية أمن الجيزة، اليوم عصام صاصا مطرب المهرجانات، بالسجن المركزي، تمهيدًا لبدء محاكمته غدًا الأحد، أمام محكمة جنايات الجيزة، لاتهامه بالتسبب في وفاة سائق عقب دهسه على الطريق الدائري والقيادة تحت تأثير مخدر، واصطحبت قوة أمنية بمديرية أمن الجيزة المتهم من قسم شرطة الطالبية، إلى محكمة جنوب الجيزة؛ لعرضه على نيابة جنوب الجيزة؛ لإعلانه بأمر الإحالة ثم إعادته للقسم.



وتحفظت أجهزة الأمن على عصام صاصا مطرب المهرجانات، بعد وصوله إلى مطار القاهرة، صباح اليوم السبت، وتم ترحيله إلى مديرية أمن الجيزة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بعد صدور قرار بضبطه وإحضاره، لاتهامه بالتسبب في مصرع موظف، أعلى الطريق الدائري، تحت تأثير المخدر، ومن المقرر أن تنظر المحكمة أولى جلسات محاكمته غدا الأحد.



وثبت بتقرير الطب الشرعي الخاص بعصام صاصا، ظهور آثار لمخدر الحشيش، وأيضا الترامادول، وأيضا مشتقات الميثامفيتامين.