نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "نتقابل على خير".. رامي جمال يعتذر عن حفله بالإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان رامي جمال عن اعتذاره عن إقامة حفله بعروس البحر المتوسط الإسكندرية، والذي كان من المقرر إقامته يوم 23 أغسطس الجاري، لعدم إلتزام الشركة المنظمة.

وكتب رامي جمال عبر رسالة إعتذار لجمهوره عبر خاصية “ستوري”: «اعتذر عن وجودي في هذا الحفل نظرًا لعدم التزام المنظمين ونتقابل على خير في فرصة أفضل».

آخر أعمال رامي جمال

وكان طرح الفنان رامي جمال منذ 3 أيام أحدث أغنياته وهي أغنية "مش عايشين" وهي تنتمي إلى النوع الدرامي الذي تميز به ويحبه الجمهور دائمًا ويفضله، وسرعان ما تصدرت الأغنية تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ولقت إشادات واسعة من الجمهور.

وأغنية "مش عايشين" تحتل الآن التريند الخامس عشر عبر "يوتيوب" وحققت نسب مشاهدات قد وصلت نحو 250 ألف مشاهدة، وأغنية "مش عايشين" هي من كلمات الشاعر عمرو المصري وألحان إسلام رفعت وتوزيع وميكس وماستر محمد مجدي.