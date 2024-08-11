نانسي عجرم عن قصف مدرسة التابعين: كيف صار القتل عادي؟

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 أغسطس 2024 12:31 مساءً - ‎أعربت الفنانة نانسي عجرم عن حزنها الشديد علي ما يحدث في غزة خاصة بعد مجزرة مدرسة التابعين وعبرت عن استيائها ان امر القتل اصبح عادياً .

وكتبت نانسي عبر حسابها الرسمي علي منصة اكس تغريدة : "بزعل كيف صار القتل عادي والمجازر عادي وكل الحكي والاستنكار والرفض بِتمر مرور الكرام. تعبنا أكيد، نوجعنا كتير ورح نضل نتضامن لأقصى الحدود بس لو شو ما صار، شو ما صار، بعمرنا ما رح نتعوّد.

‎‏ما بعرف شو فينا نقول لغزة أكتر من اللي نقال.

‎‏إذا عدالة الأرض خذلتنا، عدالة السما رح تاخد حق كل هالأبرياء ".