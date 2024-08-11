تامر حسني يؤكد تضامنه مع فلسطين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 أغسطس 2024 12:31 مساءً - حرص النجم تامر حسني على إظهار تضامنه مع القضية الفلسطينية من خلال صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك عقب هجمات الاحتلال الصهيوني الغاشم على مدرسة التابعين بغزة صباح السبت.

ونشر تامر حسني عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور و الفيديوهات “انستجرام” استوري قصيرة يوضح فيها تضامنه مع الشعب الفلسطيني بعد هجمات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة والتي نتج عنها إستشهاد ما يزيد على 100 شهيد، فكتب “ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم” مصحوبًا بعلم فلسطين.