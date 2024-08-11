كريم عبدالعزيز يكشف عن انتمائه الكروي وكواليس ممارسته كرة القدم

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أحمد جودة - القاهرة - كشف كريم عبدالعزيز خلال حواره مع إبراهيم عبدالجواد، في لقاء على هامش الدورة الحالية من مهرجان العلمين الجديدة، عن انتمائه الكروي وكواليس ممارسته كرة القدم في الصغر.

كريم عبدالعزيز في ناشئين الأهلي

وقال كريم عبدالعزيز: أنا أهلاوي بجنون وحتى النخاع، وأبي وعمي وأسرتي كلها أهلاوي، وذلك مع احترامي لكل جمهور الزمالك وعلى راسي، وكنت لاعب في ناشئين الأهلي لمدة 4 سنوات وتدربت مع الكابتن صفوت عبدالحليم.

نجوم الكرة المُفضلين لـ كريم عبدالعزيز

وواصل كريم عبدالعزيز: أنا أحب من نجوم الأهلي محمود الخطيب وطاهر أبو زيد ووأحمد شوبير ومجدي عبدالغني، ومن الرموز أيضًا النجم العالمي محمد صلاح اللي مشرفنا في العالم، ومن نجوم الأهلي الحاليين إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة، وفي الزمالك أحب شيكابالا وهو من عظماء الكرة وعمر جابر وزيزو وحسن شحاتة وفاروق جعفر.

آخر أعمال كريم عبدالعزيز

وكان آخر أعمال كريم عبدالعزيز هي مسرحية السندباد، يشارك بجانب كريم عبدالعزيز في بطولتها، نيللي كريم، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، وشيماء سيف، والعمل من تأليف أحمد الجندي ومحمد زيزو وإخراج أحمد الجندي وإنتاج آلاء الغزالي.

قصة مسرحية السندباد

تدور أحداثها حول شخصية عمر أبو الهول التي يجسدها كريم عبدالعزيز، وأثناء هروبه من المعلم سنوسي يختبئ في مقبرة قديمة يجد فيها سلسلة تعود به إلى زمن السندباد، وينتحل عمر شخصية السندباد وكأنه عائد من رحلته الأخيرة التي اختفى فيها منذ سنوات طويلة.

كريم عبدالعزيز في الحشاشين

وأيضا شارك في مسلسل الحشاشين الذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي 2024، شارك بجانب كريم عبدالعزيز في بطولته، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ميمي جمال، نور إيهاب، سارة الشامي، أحمد عبدالوهاب، وأحمد غزي، ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

كريم عبدالعزيز في بيت الروبي

وأيضا شارك في فيلم بيت الروبي الذي حقق به نجاح كبير،وتدور قصة فيلم في إطار كوميدي، حول تأثير السوشيال ميديا على حياة الكثيرين، حول زوجين هما إبراهيم الروبي «كريم عبدالعزيز» وإيمان الروبي «نور» ابنة عمه لديهما طفلان ولد وبنت، يعيشان بمنزل على أحد الشواطئ الساحلية، وتضطرهما الظروف للسفر إلى القاهرة لإنهاء بعض الأوراق ليواجهان ماضي أليم بسبب حادث تسببت فيه زوجته وقت عملها كطبيبة لأمراض النساء والتوليد.

