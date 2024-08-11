نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب خطأ فني.. عدم بيع تذاكر حفل أنغام في جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمرارًا لحفلات موسم الصيف، تستعد صوت مصر الفنانة أنغام لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا 13 أغسطس المُقبل، والذي تُحييه على خشبة مسرح «عبادي الجوهر أرينا» في جدة، وكشفت الشركة المنظمة للحفل عن عدم بيع عدد من تذاكر الحفل لوجود خطأ فني.

ونشرت شركة «بنش مارك» عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «x»، عن تفاصيل القصة، إذ كُتب في البيان: «نظرًا لوجود خطأ فني تسبب في وجود عدد من التذاكر لم تباع لحفل الفنانة أنغام في جدة».

وتابع: «عليه سيتم طرح التذاكر المتبقية يوم الأحد 11 اغسطس الساعة 8 مساءً ابقوا على الموعد».

وكانت استطاعت الفنانة أنغام بتصدر التريند بعد طرح ألبومها الجديد “تيجي نسيب” منذ أيام عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، محققة نسب مشاهدات عالية وتصدرت قائمة الأكثر مشاهدة بأول 3 مراكز.

وتصدرت أغنية “هو انت مين” المركز الأول محققة أكثر من 3 مليون ونصف مشاهدة خلال أسبوعين من طرحها، والأغنية من كلمات هالة الزيات، وألحان محمود خيامى، وميكس وماستر طارق مدكور.

بينما تصدرت أغنية “تيجي نسيب” المركز الخامس، محققة نسب مشاهدات بلغت أكثر من مليون ونصف مشاهدة، وهي وهى من كلمات أكرم حسني، والحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس وماستر حسن الشافعى.

أما أغنية “خليك معاها” فاحتلت المركز الثالث، وتخطت نسب مشاهداتها مليون و300 ألف مشاهدة، من كلمات أكرم حسنى، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدى، وميكس وماستر أمير محروس.

تفاصيل ألبوم تيجي نسيب



يضم الألبوم أغنية من ألحان الموسيقار الراحل رياض الهمشري الذي رحل عن عالمنا منذ 17 عامًا.

الشاعر أمير طعيمة يتعاون معها في 4 أغنيات هم «بنعمل حاجات» من ألحان عزيز الشافعي وتوزيع خالد سليمان، وأغنية مكانش وقته من ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع مادي، وأغنية هقولك إيه ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع محمد العشى، وأغنية بقالك قلب من توزيع طارق مدكور وألحان الموسيقار رياض الهمشري.