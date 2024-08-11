نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاته.. محطات في حياة نور الشريف في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قليلًا ما يأتي فنانًا مصريًا يجتمع عليه كل الجماهير المصرية وينتظرون أعماله، كما يظل يتابعه كل الأجيال حتى بعد وفاته.. في ذكرى وفاة نور الشريف يقدم لكم دوت الخليج الفني هذا التقرير.





محمد جابر محمد عبد الله، المعروف باسم "نور الشريف" (28 أبريل 1946 – 11 أغسطس 2015)، هو ممثل، منتج، ومخرج مصري يُعتبر واحدًا من أبرز الممثلين في تاريخ السينما المصرية الحديثة. يُعدّ من أهم الفنانين الذين جسدوا الشخصية المصرية بكافة أبعادها الاجتماعية على شاشة السينما. قدم نور الشريف خلال مسيرته الفنية الطويلة العديد من الأعمال الهامة في مجالات السينما، التلفزيون، والمسرح، وحصل على العديد من الجوائز حتى لقِّب بـ "صائد الجوائز". كما له سبعة أفلام ضمن قائمة أفضل مئة فيلم مصري وفقًا لاستفتاء شارك فيه العديد من النقاد المصريين عام 1996.





البدايات والنشأة





وُلد نور الشريف في حي السيدة زينب بمدينة القاهرة، في 28 أبريل 1946. توفي والده بعد مولده بأقل من سنة واحدة، وتزوجت والدته وسافرت مع زوجها إلى السعودية، فتولى أعمامه تربيته هو وشقيقته الوحيدة "عواطف". التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج منه سنة 1967 بتقدير امتياز، وكان الأول على دفعته.





الحياة الشخصية





تزوج نور الشريف من الفنانة بوسي عام 1972، وانفصلا عام 2006، لكنهما عادا لبعضهما مرة أخرى عام 2015 أثناء مرضه. أنجبا ابنتين، سارة ومي. توفي نور الشريف في 11 أغسطس 2015، بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة، عن عمر يناهز 69 سنة.





مسيرته الفنية





بدأت مسيرة نور الشريف الفنية بعد تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية، حيث قدم العديد من الأعمال التي حققت نجاحًا كبيرًا على مدار العقود.





التسمية والبدايات





عاش نور وشقيقته في منزل العائلة بحارة الصايغ مع عمه إسماعيل وعمه أمين وأولادهم، الذين تولوا رعايتهم بعد وفاة الأب وغياب الأم. كان نور يعتقد أن عمه إسماعيل هو والده، وأن "نور" هو اسمه الحقيقي، حتى اكتشف في أول يوم له في المدرسة الابتدائية أن اسمه الحقيقي هو محمد، وأن عمه إسماعيل ليس والده. بعدها، غير اسمه إلى "نور الشريف" بناءً على اقتراح شقيقته.





أمضى نور طفولته في لعب كرة القدم، وكان متميزًا في هذا المجال حتى انضم إلى ناشئي نادي الزمالك كلاعب وسط. ولكن بعد التحاقه بالمعهد العالي للفنون المسرحية، قرر أن يترك كرة القدم ليتفرغ للفن، الذي أدرك أنه كان طريقه الحقيقي.





وفاته





توفي نور الشريف في 11 أغسطس 2015، مخلفًا وراءه إرثًا كبيرًا من الأعمال الفنية التي ستظل خالدة في ذاكرة السينما المصرية والعربية