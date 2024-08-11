نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاته.. تعرف على بداية قصة حب نور الشريف وبوسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى نور الشريف بزوجته بوسي لأول مرة في بروفات مسلسل "القاهرة والناس". حينها تقدم لخطبتها، لكن والدها رفض لأن نور الشريف لم يكن غنيًا. بوسي لم تقبل بقرار والدها وهددت بالانتحار وصممت على الزواج من نور الشريف، مما أجبر والدها على الموافقة. تزوجا سنة 1972، واستمر زواجهما لمدة 34 عامًا وأنجبا ابنتين: سارة ومي. لكنهما انفصلا في سنة 2006، رغم استمرار العلاقة الطيبة بينهما كأصدقاء. ظل الفراق بينهما لمدة 8 سنوات، ثم عادا لبعضهما في سنة 2015، تزامنًا مع خطوبة ابنتهما سارة وإصابة نور الشريف بمرض سرطان الرئة، حيث وقفت بوسي بجانبه خلال رحلة علاجه.





بداية شغف نور الشريف بالتمثيل





بدأ نور الشريف تجربته في التمثيل في سن صغيرة، عندما انضم إلى فرقة التمثيل التي أنشأها خاله "شعيب". كانت الفرقة تقدم مسرحيات قصيرة لأطفال الحارة على عربات الكارو التي كانوا يستخدمونها كمسرح في الليل. ومن هنا بدأت بذرة اهتمام نور الشريف بالتمثيل.





في تلك الفترة، كان يدخر مصروفه لدخول السينما، حيث كان يذهب إليها ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع. بدأ يقلد تشارلي تشابلن وعبد المنعم إبراهيم في حركاتهما، وكان يتأثر بالممثلين الأجانب مثل غاري كوبر وفيكتور ماتير، مما ساهم في نمو شغفه بالفن تدريجيًا.





التجارب الأولى في التمثيل المدرسي





كانت أول تجربة جادة لنور الشريف في التمثيل عندما انضم لفرقة التمثيل بمدرسة "بنبا قادن الإعدادية". هناك شارك في مسرحية "مصرع كليبر"، حيث قام بدور "برونان"، مستشار كليبر. رغم خوفه من الوقوف على خشبة المسرح لأول مرة، إلا أنه أدى دوره بإتقان. حضر عرض المسرحية الممثل عدلي كاسب، الذي كان المشرف على النشاط المسرحي في منطقة السيدة زينب.





محاولات نور الشريف لدخول السينما





بعد انتهاء المرحلة الإعدادية، قرر نور الشريف وصديقه محمود الجهري زيارة مكتب مدير الإنتاج السينمائي تاكفور أنطونيان، أحد أهم المنتجين السينمائيين في ذلك الوقت، لكنهم لم ينجحوا في الحصول على دور.

بعد فترة قصيرة، ذهب نور وصديقه لمقابلة المنتج رمسيس نجيب، الذي كان يبحث عن وجوه جديدة لفيلم "وإسلاماه"، لكنهم لم يتمكنوا من الحصول على دور أيضًا. على الرغم من هذه المحاولات الفاشلة، إلا أنها زادت من تعلق نور الشريف بالسينما.