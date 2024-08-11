نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاته.. تعرف على بدايات نور الشريف الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ نور الشريف تجربته في التمثيل في سن صغيرة، عندما انضم إلى فرقة التمثيل التي أنشأها خاله "شعيب". كانت الفرقة تقدم مسرحيات قصيرة لأطفال الحارة على عربات الكارو التي كانوا يستخدمونها كمسرح في الليل. ومن هنا بدأت بذرة اهتمام نور الشريف بالتمثيل.





في تلك الفترة، كان يدخر مصروفه لدخول السينما، حيث كان يذهب إليها ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع. بدأ يقلد تشارلي تشابلن وعبد المنعم إبراهيم في حركاتهما، وكان يتأثر بالممثلين الأجانب مثل غاري كوبر وفيكتور ماتير، مما ساهم في نمو شغفه بالفن تدريجيًا.





التجارب الأولى في التمثيل المدرسي





كانت أول تجربة جادة لنور الشريف في التمثيل عندما انضم لفرقة التمثيل بمدرسة "بنبا قادن الإعدادية". هناك شارك في مسرحية "مصرع كليبر"، حيث قام بدور "برونان"، مستشار كليبر. رغم خوفه من الوقوف على خشبة المسرح لأول مرة، إلا أنه أدى دوره بإتقان. حضر عرض المسرحية الممثل عدلي كاسب، الذي كان المشرف على النشاط المسرحي في منطقة السيدة زينب.





محاولات نور الشريف لدخول السينما





بعد انتهاء المرحلة الإعدادية، قرر نور الشريف وصديقه محمود الجهري زيارة مكتب مدير الإنتاج السينمائي تاكفور أنطونيان، أحد أهم المنتجين السينمائيين في ذلك الوقت، لكنهم لم ينجحوا في الحصول على دور. بعد فترة قصيرة، ذهب نور وصديقه لمقابلة المنتج رمسيس نجيب، الذي كان يبحث عن وجوه جديدة لفيلم "وإسلاماه"، لكنهم لم يتمكنوا من الحصول على دور أيضًا. على الرغم من هذه المحاولات الفاشلة، إلا أنها زادت من تعلق نور الشريف بالسينما.





الانتقال إلى دراسة السينما والمسرح





بعد انتقال نور الشريف مع أعمامه إلى منزل جديد في حي السيدة زينب، أصر على الالتحاق بمدرسة "الإبراهيمية الثانوية"، التي كانت تُعد مدرسة لأبناء الأثرياء. وفي أول سنة له هناك، حصل على المركز الأول في مسابقة لفك وتركيب الأسلحة. رغم تفوقه في هذه المسابقة، إلا أنه لم يتمكن من الانضمام لفريق التمثيل بسبب هيمنة الطلبة الأثرياء عليه. لاحقًا، عرض عليه أحمد طنطاوي دور عسكري في مسرحية بالمدرسة، لكنه رفضه.





فرصة جديدة في مسرح التلفزيون





في نهاية المرحلة الثانوية، سمع نور الشريف أن مسرح التلفزيون يبحث عن بعض الشباب للظهور في مسرحية "الشوارع الخلفية". ذهب إلى إدارة مسرح التلفزيون واختاره المخرج سعد أردش ليقول جملتين فقط، لكنه شعر بسعادة غامرة لوقوفه على خشبة المسرح مع ممثلين كبار.





دخول المعهد العالي للفنون المسرحية





بعد انتهاء الثانوية العامة، رشح مكتب التنسيق نور الشريف لدخول كلية التجارة. لكنه كان يحلم بالالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية. كذب على أعمامه وأخبرهم بأنه سيدرس قسم الديكور لتهدئتهم. بدأ يستعد لامتحان القبول في المعهد، حيث تلقى تدريبات من عبد العزيز مكيوي ومحيي إسماعيل. نجح في دخول المعهد وكان من أكثر الطلاب التزامًا وحضورًا.