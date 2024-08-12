نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روحوا صلوا وادعوا ربنا.. لقاء الخميسي ترد على التعليقات المسيئة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة لقاء الخميسي علي مشاركة مقطع فيديو على حسابها الشخصي عبر موقع التيك توك، ترد من خلاله على التعليقات المسيئة التي تتلقاها من الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيديوهات التي تشاركها مع متابعيها والتي تقدم فيها لهم تعليمات ونصائح في بعض الأمور المتعلقة بحياتهم.

وقالت لقاء الخميسي: نزلت شوية فيديوهات أتكلم فيها مع البنات في أشياء ممكن تفيدهم، وفي ناس لطيفة بتسأل وأنا أجيب كمان بقدر ما أستطيع وروحهم حلوة، لكن هناك أشخاص آخرين بيحبوا التدخل وإفساد المزاج ومحتاجين إلى من يصحح حالتهم النفسية ليخرج منهم المشاكل التي تجعلهم سلبيين طوال الوقت، الناس دي متصورين إنهم كدة تمام وبيقولوا آراءهم، لازم تدخل تغلط يا تـ تفه من المعلومة يا يقولوا بعض الكلمات اللي ملهاش قاموس.

تابعت لقاء الخميسي: في واحد علق في أحد الفيديوهات بيقولي إنتِ عجزتي وفاشلة، طب ما حضرتك هتعجز وكل الناس بتعجز إنت شايف إني عجزت ولكن أنا شايفة إني لسه صغيرة، النوعية اللي بتحكم على الناس وهي متعرفهاش أو حتى تعرفها مريضة، روحوا صلوا لو الصلاة هتريحكم، وادعوا ربنا تبطلعوا أحكام على الناس وسخافات وألفاظ غير لائقة وغير مهذبة، وأكيد لو كان عندك طفل أو طفلة وربتهم بالمنظر دا هيطلعوا شبهم بالظبط، وهتكون شخص مش عارف يعيش حياته ولا ينجح فراجعوا نفسكم قبل ما تكتبوا أي تعليق.

آخر أعمال لقاء الخميسي

وكان آخر أعمال لقاء الخميسي، مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وايضا مسلسل "زي القمر" الجزء 2 بحكاية “حتة من القمر”، كانت تجسد شخصية "قمر"، وكان هذا العمل بطولة كل من: درة، وأحمد حلاوة، وصابرين، وآيتن عامر، ومحسن منصور، ولبنى ونس، وكان هذا العمل من إخراج شيرين عادل وتأليف فداء الشندويلي.