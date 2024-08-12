"أنت ضعيف آوي يا كابتن".. خالد سرحان يدافع عن فيلم "الملحد"

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان خالد سرحان، عن رآيه حول فيلم «الملحد» وعلى الدفاع عنه، حيث يشارك فيه تحت قيادة المخرج ماندو العدل، وتصدر العمل في الآونة الأخيرة التريند بسبب تأجيل عرضه، وأحيانًا المطالبة بإلغاء عرضه.

ونشر خالد سرحان رآيه حول منع فيلم “الملحد” عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منشورًا، قائلًا: “كلمة لمن يقف أمام هذا الفيلم.. أنت ضعيف آوي يا كابتن ومنافق”.

قصة فيلم الملحد



بعد طرح البروم الرسمي الخاص بالفيلم في الفترة الماضية تبين أن قصة فيلم الملحد تدور حول الشاب أحمد حاتم الذي يتجه إلى الإلحاد بسبب تشدد والده الديني وتعصبه مما جعل إبنه يتجه إلى الإلحاد والكفر، وتقف ومن ثمّ تدور باقي أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق.

أبطال وصناع فيلم الملحد



ويشارك في بطولة فيلم الملحد كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان محمود حميدة، أحمد حاتم، حسين فهمي، صابرين، شيرين رضا، تارا عماد، الراحل مصطفى درويش، أحمد السلكاوي، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل وإنتاج أحمد السبكي.