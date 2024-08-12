نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي إسم مسلسل أحمد العوضي رمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان أحمد العوضي لمسلسله الجديد الذي ينافس به في موسم دراما رمضان 2025 المقبل، وتدور أحداثه في إطار صعيدي شعبي.

اسم مسلسل احمد العوضي

ويشهد المسلسل مشاركة 4 بطلات بجوار العوضي، وجاء تحت عنوان الملك، وجاري في الفترة الحالية التعاقد مع النجوم المشاركين في بطولته.

تفاصيل مسلسل احمد العوضي

وتدور أحداث مسلسل الملك في إطار صعيدي شعبي، في مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، مكون من 30 حلقة، وهم من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي.

4 بطلات بجوار العوضي

ومن أبرز النجمات المرشحات للعمل ياسمين رئيس وميرنا نور الدين وسارة سلامة، ومن المقرر أن تنتهي الشركة المنتجة خلال الفترة المقبلة كافة التعاقدات مع أبطال العمل، إستعدادًا لبداية التصوير.

اخر اعمال احمد العوضي

وكان اخر اعمال احمد العوضي هو مسلسل حق عرب، درات أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، مكون من 30 حلقة، وضم بجاور أحمد العوضي ودينا فؤاد كل من وفاء عامر، رياض الخولي، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، أحمد صيام، محمد أحمد ماهر، والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

وايضا فيلم الإسكندراني الذي عُرض في يناير الماضي، والعمل دار في إطار أكشن شعبي تشويقي، يظهر خلاله العوضي بشخصية بكر الإسكندراني وهو يعمل في تجارة السمك ويهوى المصارعة والملاكمة، وتتعرض حياته لأزمات عديدة بسبب مشكلاته مع والده بيومي فؤاد، والفيلم من تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف.

أعمال احمد العوضي

شارك احمد العوضي في عدة أعمال منها: حق عرب، ضرب نار، اللي مالوش كبير، شديد الخطورة، الاختيار، لآخر نفس، كلبش 3، مليكة،أبو عمر المصري، حكايات بنات، الحصان الأسود، أرض جو، نصيبي وقسمتك 2، نوايا بريئة، الميزان، العهد الكلام المباح، السبع وصايا، الكبير أوي، ميراث الريح، الدالي، ما تخافوش، الإسكندراني، موسى، لص بغداد، هروب اضطراري، بدل فاقد.

نبذة عن احمد العوضي

تخرج احمد العوضي من كلية التجارة جامعة حلوان عام 2006، كان ملاكمًا في الأساس، وكان يقوم بالتمثيل بمسرح الجامعة، عام 2009 دخل مجال التمثيل بترشيح من الفنان نور الشريف والمخرج يوسف شرف الدين للقيام بأحد الأدوار في مسلسل «الدالي 3»، عام 2017 أعلن خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى «رنا رشيدي»، في حفل عائلي بسيط اقتصر على العائلة والأصدقاء لكنه انفصل عنها لاحقا في مايو 2020 أعلن زواجه من الممثلة ياسمين عبد العزيز.