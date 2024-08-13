نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التحقيق مع هيفاء وهبى في مقر نقابة الموسيقيين.. الأحد المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، التحقيق مع الفنانة هيفاء وهبى أمام الشئون القانونية للنقابة، وذلك بعد أن أخلت ببنود تعاقد فنى بينها وبين شركة إنتاج سينمائى رغم حصولها علي عربون التعاقد ولم تنفذ ما جاء بقرار لجنة التحقيق بنقابة المهن التمثيلية والذى تلاه إيقافها عن العمل ومنع التصريح لها مجددًا، وكذلك إخلائها اتفاق لإقامة حفل بالساحل الشمالى وحصولها على المبلغ المتفق عليه ما تسبب فى أضرار مالية كبيره لمنظم الحفل.



تفاصيل البيان

وجاء في بيان النقابة الذى صدر من الشئون القانونية إلى الفنانة هيفاء وهبى والأستاذ خالد التهامى مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبى تخطركم إدارة الشئون القانونية بنقابة المهن الموسيقية بأنه تم إيقاف منح أى تصاريح للعمل تخص الفنانة هيفاء وهبى وذلك حين الحضور إلى مقر النقابة العامة بالقاهرة يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الثالثة عصرا والمثول للتحقيق أمام الشئون القانونية للنقابة، وذلك للاستماع لأقوالكم في الشكاوى المقدمة ضد الفنانة هيفاء وهبى لذلك يرجى الحضور للأهمية في الموعد المحدد أعلاه، علما بأن إيقاف استخراج تصريح العمل ساريا لحين مثولكم امام الشئون القانونية للنقابة.