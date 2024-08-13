نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود حمدان يعلن عن اسم مسلسل احمد العوضي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمود حمدان عبر صفحته الرسمية علي موقع انستجرام، عن اسم مسلسل الفنان احمد العوضي الجديد، وشارك محمود منشورا وكتب: توكلنا علي الله، مسلسل ((( الملك ))) رمضان ٢٠٢٥، إنتاج: سينرجي تامر مرسي، تأليف: محمود حمدان، اخراج: محمد عبد السلام، سعيد بتكرار التجربه مع اخويا النجم احمد العوضي والمنتج الكبير تامر مرسي بعد مانجحنا سوا في ( حق عرب )، ونعدكم ان ( الملك ) هيكون ملئ بالمفاجأت".

تفاصيل مسلسل احمد العوضي الجديد

وتدور أحداث مسلسل الملك في إطار صعيدي شعبي، في مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، مكون من 30 حلقة، وهم من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي، ويشهد المسلسل مشاركة 4 بطلات بجوار العوضي، وجاء تحت عنوان الملك، وجاري في الفترة الحالية التعاقد مع النجوم المشاركين في بطولته.

محمود حمدان واحمد العوضي في حق عرب

سبق، وتعاون محمود حمدان مع احمد العوضي في مسلسل حق عرب الذي عرض في السباق الرمضاني 2024، الذي دارات احداثه في إطار شعبي تشويقي حول عرب السويركي "أحمد العوضى"، الذي يسعى للهروب من ماضٍ مرير، ألا وهو أنه ابن الشخص الذي يعمل عنده وهو عبد ربه "رياض الخولي" دون أن يعلم الثنائي بحقيقة الأمر، إلا أن عداوة تحدث بينهما قد تجعل السر الذي تخفيه صباح "وفاء عامر" زوجة عبد ربه تبوح به حتى تحقن الدماء بين الابن ووالده، وكذلك الحفاظ على سمعتها.

ابطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

اخر اعمال محمود حمدان

وكان اخر اعمال محمود حمدان هو مسلسل بـ 100 راجل، ويشارك في بطولته صلاح عبدالله، سماء إبراهيم، محمود عبدالمغني، محمد القس، هالة فاخر، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت، المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول امرأة تمر بالعديد من الظروف خلال عملها تحاول تخطيها، وايضا مسلسل جريمة منتصف الليل مسلسل إذاعي تأليف محمود حمدان، وإخراج علي مصيلحي، ومنتج منفذ أمل عبدالحميد، وشارك في الكتابة رضا طلبة، وألحان الأغاني أكرم عادل.