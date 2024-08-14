نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمعة.. بورسعيد تشهد انطلاق الأسبوع 32 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق بعد غد الجمعة، بمحافظة بورسعيد، فعاليات الأسبوع الثقافي الثاني والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"، برعاية د. أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ، نائب رئيس الهيئة، ويستمر حتى 24 أغسطس الحالي، تحت شعار "يهمنا الإنسان".

العدالة الثقافية تصل إلى المناطق الحدودية

يأتي الأسبوع الثقافي ضمن برامج العدالة الثقافية لوزارة الثقافة التي تستهدف الوصول بالأنشطة والخدمات الثقافية والفنية للمناطق الحدودية والأكثر احتياجا، ويستضيف 200 طفل من أطفال المحافظات الحدودية الستة: شمال وجنوب سيناء، أسوان، البحر الأحمر "حلايب والشلاتين وأبو رماد"، الوادي الجديد، ومطروح، بالإضافة إلى عدد من الأطفال من محافظة القاهرة "حي الأسمرات"، وتعقد فعالياته بقصر ثقافة بورسعيد.

ورش فنية وحرفية لتنمية المواهب

ويضم الأسبوع 14 ورشة فنية وحرفية وهي: المشغولات الجلدية، إعادة التدوير، فن الأركيت، حقائب بالشبك، وأخرى بالخرز، فن الخيامية، التصوير والفوتوشوب، الرسم بالموسيقى، الكتابة وإلقاء الشعر، كتابة السيناريو، الأداء المسرحي، فن الأراجوز، الموسيقى والغناء، وتحريك العرائس.

هذا بالإضافة إلى زيارات ميدانية لأشهر الأماكن السياحية والأثرية بالمدينة الباسلة منها: المتحف الحربي، حديقة فريال، متحف النصر، حديقة المسلة، مسجد التوفيقي، كنيسة سانت أوچيني، بجانب زيارة مدينة بورفؤاد، جبل الملح وجولة ترفيهية بشاطئ القوات المسلحة.

تنظيم مشترك بين الجهات الثقافية

الأسبوع تنظمه هيئة قصور الثقافة وينفذ بإشراف لاميس الشرنوبي وكيل وزارة الثقافة والمشرف التنفيذي للفعاليات، ويقام ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. چيهان المالكي.

مشروع "أهل مصر": تعزيز الانتماء وتحقيق العدالة الثقافية

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.