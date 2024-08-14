نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعراضات شعبية لفرقتي الغردقة والأنفوشي في مهرجان العلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ضمن فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثانية، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، فعالياتها الفنية التي تقدمها فرقها المتنوعة من جميع المحافظات، استمرارا لبرنامج وزارة الثقافة المقام بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

عروض مميزة لفرقتي الأنفوشي والغردقة

وقدمت فرقتا الأنفوشي والغردقة للفنون الشعبية عروضهما بالممشى السياحي بالمنطقة الترفيهية بمدينة العلمين الجديدة أمس الثلاثاء، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

تنوع الفقرات الفلكلورية بين الإسكندرية والبحر الأحمر

وبفقرات "لموا الشباك، غمزة إسكندراني"، واصلت فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية بقيادة ياسر عثمان استعراضاتها الفلكلورية المميزة التي شهدها جمهور المهرجان.

كما قدمت فرقة الغردقة للفنون الشعبية بقيادة علاء عبد الرازق مجموعة أخرى من الفقرات الاستعراضية من فلكلور البحر الأحمر منها: "الرفيحي، الحنة، تنورة".

إشراف فني مكثف على العروض

العروض تنفذ بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية.

أنشطة متنوعة لهيئة قصور الثقافة في الإجازة الصيفية

وتحفل برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال فترة الإجازة الصيفية بأنشطة مكثفة ومتنوعة تشهدها جميع المحافظات، من بينها عروضها التي تقدمها بمهرجان العلمين في نسخته الثانية، ومهرجان أهالينا، وعروض الهيئة بالمهرجان القومي للمسرح في دورته السابعة عشرة، وليالي صيف بلدنا بالمحافظات الساحلية، وأنشطة وقوافل حياة كريمة والمشروع الثقافي بمناطق الإسكان بديل العشوائيات، ومشروع أهل مصر لأبناء المحافظات الحدودية.

كما تشمل أنشطة المكتبات وذوي الهمم واللقاءات الثقافية والأمسيات الشعرية ومناقشات الكتب بنوادي الأدب، ومراكز الموهوبين، وجولات أتوبيس الفن الجميل، وورش السينما، بالإضافة إلى المسابقات التي طرحتها الهيئة للأطفال والشباب وأهمها مسابقتي "مصر تقرأ" و"مصر ترسم" ضمن مبادرة وزارة الثقافة "مصر تبدع"، وغيرها من الفعاليات التي تأتي في إطار الدور التثقيفي والتوعوي للهيئة.