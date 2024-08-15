بـ 50 مليون جنيه.. محمد إمام يحتفل بنجاح اللعب مع العيال

القاهرة - محمد ابراهيم -

عبر الفنان محمد إمام عن سعادته بوصول فيلم "اللعب مع العيال" إلى 50 مليون جنيه إيرادات في مصر، ونشر بوستر الفيلم من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام معلقًا: "الحمدلله، ولسه مكملين، اللعب مع العيال".



أبطال وصناع فيلم "اللعب مع العيال"



ويشارك في بطولة فيلم "اللعب مع العيال" بجانب الفنان محمد إمام عدد كبير من الفنانين أبرزهم:أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبد عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة.

تفاصيل اللعب مع العيال



ويجسد محمد إمام خلال أحداث الفيلم شخصية مدرس تاريخ يطلب نقله إلى إحدى المدارس التي تقع بالصحراء، ثم تجمعه قصة حب بأسماء جلال ويتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسًا على عقب وذلك في إطار كوميدي.

فيلم أبو نسب

ويذكر أن الفنان محمد إمام، شارك مؤخرًا في فيلم "أبو نسب"، وشاركه في البطولة عدد كبير من النجوم أبرزهم: ماجد الكدواني، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسى، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم شيكو وماجد المصرى ومحمد ثروت، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.



أحداث فيلم "أبو نسب"





ودارت أحداث الفيلم في إطار كوميدى لا يخلو من الأكشن، حول علي (محمد إمام) الذى يقع فى حب داليا (ياسمين صبرى)، وعندما يقرر الزواج منها يظهر والدها المجرم (ماجد الكدوانى) بعد خروجه من السجن يوم زفافها، فتنقلب حياتهما ويجد نفسه متورطًا فى سلسلة من أحداث الاىْىٓقام بين عصابة حماه وعصابة أخرى.