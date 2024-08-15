نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليق الأول من مسلم حول أزمته مع المنتج سلطان الشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سخر الفنان مسلم حول مشكلته الأخيرة مع المنتج سلطان الشن، حيث حرص على مشاركة جمهوره بصورة من عقد فسخ تعاقده مع المنتج سلطان الشن، من خلال الستوري الخاص به بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالبيان تعليقًا قال فيه:" والنبي اللي بيقولك العقد لسه ساري قوله خد دي".



حيث أصدر المستشار القانوني حسام لطفي "محامي مؤدي أغاني المهرجانات مصطفى زكريا، الشهير ب "مسلم"، بيانا بشأن الأزمة مع المنتج سلطان الشن.

المستشار القانوني حسام لطفي في بيانه، قال: "الحكم الصادر في 30 يناير 2024، قضى ببطلان العقد المزعوم، بين الفنان مسلم، والسيد سلطان الشن".

سلطان الشن يحذر مسلم لهذا السبب



وعلى صعيد آخر، أصدر المنتج سلطان الشن عبر صفحته في موقع فيسبوك، بيانا للرد على إعلان مؤدي أغاني المهرجانات مسلم، فسخ التعاقد بينهما.وكتب المنتج: "تحذير هام، بيان عدم التعامل مع المطرب مسلم، ونشره أخبار كاذبة بفسخ عقدة مع المنتج سلطان الشن وأن الحكم الصادر اليوم هو لصالح المنتج سلطان الشن يلزمة بالعقد المبرم بين المطرب مصطفى زكريا (مسلم).