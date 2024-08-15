نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالمركب والشراع روبي تشوق جمهورها لشيء ما في «السنبلاوين» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شوقت النجمة روبي جمهورها قبل قليل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بصورة جديدة ظهرت فيها على مركب وممسكة بالشراع وبإطلالة صيفية مختلفة.

وعلقت روبي على الصورة وكتبت: "أنا رايحة السنبلاوين" وهو ما أثار الجدل لدى الجمهور الذي بدأ التخمين في وجود عمل غنائي صيفي جديد أو كليب بشكل مختلف وبدأ في السؤال عن ارتباط الصورة بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وخلال الدقائق الماضية زاد تفاعل الجمهور مع الصورة التي نشرتها روبي بشكل كبير وينتظر الرد على التساؤلات.

تفاصيل حفل روبي

وكانت روبي خلال الساعات الماضية أحيت حفلًا غنائيًا نجاحًا بحضور عدد كبير من الجمهور بالساحل الشمالي وقدمت مجموعة كبيرة من أهم أغانيها التي أحبها الجمهور كما تنتظر تقديم مجموعة من المفاجآت خلال الفترة القادمة لجمهورها وعلى مدار الصيف.