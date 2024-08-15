نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على شخصية علي ربيع في فيلمه الصفا الثانوية بنات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان علي ربيع مؤخرًا في بطولة فيلم جديد بعنوان الصفا الثانوية بنات من إنتاج أحمد السبكي.

شخصية علي ربيع في فيلمه الصفا الثانوية بنات

ويظهر علي ربيع بشخصية مُدرس في مدرسة للبنات ضمن الأحداث، ويدور العمل في إطار اجتماعي كوميدي يحمل العديد من المفاجآت.

تفاصيل فيلم الصفا الثانوية بنات

فيلم الصفا الثانوية بنات من المقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة بعد الاستقرار على الأبطال المشاركين به بجانب علي ربيع، والانتهاء من كتابة السيناريو الخاص به وتعديلاته، والعمل من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد.

علي ربيع روج لفيلم الصفا الثانوية بنات

سبق، نشر علي ربيع صورة حديثة له برفقة كبار المنتجين أحمد وكريم السبكي، بالإضافة إلى الإعلامي تامر أمين والفنان محمود أمين، مما أثار فضول محبيه حول العمل الفني الذي يخطط له، وكتب علي معلقًا على الصورة: "الحمد لله ربنا يكرمنا ونقدر نفرحكم، انتظرونا في فيلم الصفا الثانوية بنات قريبًا"،هذه الكلمات تحمل بين طياتها وعدًا لجمهوره بتقديم عمل سينمائي مميز ومثير.

آخر أعمال علي ربيع

وكان آخر أعمال علي ربيع هو فيلم بعد الشر، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، قدم خلاله ربيع شخصية سولي وهو شاب لا يتحمل المسؤولية ويهرب من زوجته في ليلة زفافهما، ثم يعيش قصة حب مع فتاة أخرى، ولكن لا يستطيع الزواج منها بسبب تعويذة سحرية، شارك في بطولته بجانب علي ربيع كل من أوس أوس، ميرنا نور الدين، رنا رئيس، بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، نهال عنبر، وسليمان عيد، والفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب.

وأيضا شارك في فيلم عالماشي، والعمل دارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي فانتازي، حيث تناول قصة شاب كسول يجسد شخصيته علي ربيع، اسمه هادي هادي عبدالهادي، ويعمل كول سنتر، ويكتشف فجأة إصابته بمرض نادر يجبره على المشي بشكل مستمر في حياته مما يدخله في أزمات عديدة.

أبطال فيلم عالماشي

والعمل من بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبدالله، إنتصار، محمد رضوان، حجاج عبدالعظيم، وعبدالله مشرف، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهيم ومصطفى غريب، والفيلم من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي وهدير الشريف ومن إخراج محمد الخبيري.