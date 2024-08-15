نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق الدورة السابعة من مسابقة "المواهب الذهبية" لذوي الاحتياجات الخاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وفي إطار دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، أطلق اليوم، الخميس، قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الأستاذ الدكتور وليد قانوش، بالتعاون مع جمعية البلد اليوم للتنمية، الدورة السابعة من مسابقة "المواهب الذهبية" في مجال الموسيقى والغناء والاستعراض.

فروع المسابقة وتفاصيلها

تشمل المسابقة عدة فروع: "الغناء الفردي، الغناء الجماعي، العزف الفردي، الاستعراض، والإنشاد الديني".

تستهدف المسابقة ذوي القدرات الخاصة في فئات الإعاقة البصرية، الحركية، والذهنية، وتستمر فترة التقديم من 15 أغسطس حتى 15 أكتوبر.

معايير التقييم وجوائز الفائزين

سيتم فرز الأعمال المقدمة من خلال لجنة مستقلة من المتخصصين، في نهاية المسابقة، سيتم إعلان الفائزين وتقديم جوائز مالية للمراكز الثلاثة الأولى في كل فرع، بالإضافة إلى ميدالية وشهادة تقدير في حفل الختام. يُلاحظ أنه لا يحق للفائزين بجوائز مالية في الدورة السابقة الفوز بالمركز الأول إلا بعد مرور دورتين.

شروط المشاركة وكيفية التقديم

يجب على المتسابقين تقديم إسطوانة DVD تحتوي على أحد أعمالهم الفنية بحد أقصى ٣ دقائق. وفي حالة الاشتراك إلكترونيًا، يتم تسجيل الفيديو للأعمال على موقع الصندوق والصفحة الرسمية لمسابقة "المواهب الذهبية".

كما يحق للجمعيات والمؤسسات الخاصة المشاركة في المسابقة، ويجب على المتسابقين إحضار الآلة الموسيقية في اختبارات العزف الموسيقي.

سيتم إجراء اختبارات أبناء المحافظات في أقرب مركز لهم، وسيتم الإعلان عن هذه المراكز بعد انتهاء عملية الفرز، مع حصول جميع المتسابقين على شهادات مشاركة.