ليلة حماسية مع فرقة مسار إجباري في كايرو فستيفال سيتي

القاهرة - محمد ابراهيم - قدمت فرقة مسار إجباري المصرية الشهيرة عرضًا رائعًا ليلة أمس على مسرح كايرو فستيفال سيتي.

ولم تكن هذه الحفلة مجرد ليلة موسيقية لا تُنسى، بل كانت أيضًا احتفالًا بمرور 20 عامًا على تأسيس الفرقة، في أجواء مليئة بالحماس والمتعة، وقدمت الفرقة مزيجًا رائعًا من موسيقى الجاز والبلوز والموسيقى العربية المعاصرة، مما جعل هذه الليلة علامة فارقة للفرقة والمول على حد سواء.



يأتي الحفل في إطار حرص كايرو فستيفال سيتي على تقديم تجارب مميزة وفريدة للزوار، والتزامه بتنظيم فعاليات متنوعة تلبي مختلف الاهتمامات والأذواق.