"اقفوا جنبها".. طبيب شيرين عبد الوهاب يناشد جمهورها لمساندتها

القاهرة - محمد ابراهيم - صرح الدكتور نبيل عبدالمقصود، الطبيب المعالج للفنانة شيرين عبد الوهاب عن آخر تطورات حالتها الصحية، طالبًا من جمهورها أن يقدموا الدعم لها في الفترة الحالية حتى تعود إلى الساحة الفنية.

وكشف نبيل عبد المقصود في تصريحات لـ “et بالعربي” قائلًا: “شيرين بخير وكويسة، وحياتها ماشية بطريقة حلوة، وهترجع لجمهورها قريب بأغاني كثيرة، شيرين شخصية جميلة وعفوية وطيبة، والكلام اللي بيطلع منها بيبقى من قلبها وبيوصل لقلب جمهورها، وأنا بعتبرها مطربة مصر الأولى لأنها بتقدم طرب حقيقي، وبقول لجمهورها اقفوا جنبها لحد ما ترجع تاني للساحة وادعموها”.

عبرت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن غضبها الشديد وحزنها بعد تصريحات المستشار القانوني لـ شركة روتانا، رضا صقر، وكشفت عن تفاصيل جديدة حول أزمتها مع الشركة، وذلك بعد حذف أغانيها التي طرحتها أمس على قناتها الجديدة على يوتيوب وهما “بتمنى أنساك - واللي يقابل حبيبي” والتي حققا نجاحًا هائلًا فور طرحها.

وقالت شيرين عبد الوهاب: “هل هو مش حرام أني أسلم الأغاني من 4 سنين ومتنزلش، هتقولي سلمتيهم إزاي، أقولهم بدليل أن في 3 أغاني نزلوا، وهما “كلها غيرانة، ومش قد الهوا وخصمت النوم” جابوهم منين، ثم إحنا متفقين أن الأغاني كلها تنزل ألبوم، وفجأة الألبوم نزل سينجل، كل أغنية لوحدها، ولما كلمت ممثل الشركة أقوله ليه الأغاني منزلتش يا فندم، يقولي إحنا عايزين حصري حفلات، وأنا مينفعش في مكانتي دي أكون حصري لحد، أنا بتاعت الناس كلها”.

وتابعت شيرين: “إزاي فنانة ونجمة في حجمي الفني ومكانتي الدولية، تقعد 5 أو 6 سنين مينزلهاش ألبوم، حضرتك مسألتش نفسك ليه؟ ليه مسألتش الشركة هي شيرين غلطت في أيه؟ دا لما فيه واحد عندي غلط وبعت الأغاني لـ منصة موسيقية أنا طردته وطلبت من روتانا أنهم يخاطبوا الشركة دي عشان يسحبوا الأغنية ويبعتلهم إنذار، واللي حصل أنهم بعتولي أنا الإنظار مع إن مفيش ورقة تقول أني موافقة على كده”.

بيان شركة روتانا

وكانت قد أصدرت روتانا بيانًا جاء فيه: "أخلّت الفنانة بالتزامها العقدي مع الشركة، وترتب عليه اللجوء للقضاء، وصدر الحكم بإلزام الفنانة بشرط جزائي (8) ملايين جنيه لإخلالها بالتعاقد القائم والساري حتى تاريخه مع الشركة، والفنانة استلمت 570 ألف دولار منذ خمس سنوات وتحاول التنصل من رد الأموال وترفض تنفيذ العقد وتسليم الأغاني المتفق عليها".