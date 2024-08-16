نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أهم التغيرات في الوسط الغنائي خلال الفتره الماضية.. (تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتسابق عدد كبير من نجوم الغناء حاليًا بطرح ألبومات غنائية جديدة بموسم صيف 2024 للجمهورهم ومتابعيهم، بعد غيابهم لفترة كبيرة عن الساحة الفنية، واتجه بعض نجوم الفن إلى مجال الغناء ومن أبرزهم آيتن عامر ورانيا يوسف، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" خلال السطور التالية أهم تغيرات الوسط الغنائي.

الفنان محمد حماقي



طرح الفنان محمد حماقي بألبوم جديد ” هو الأساس ” وضم أغنيات” شاغل عيون الناس ” و” العقد اللولي” و” بناقص” و” ليلي طال” و” تخسرني ” و” صدمة".

النجم رامي صبري

كما طرح النجم رامي صبري ألبومه الجديد ” أنا جامد كده كده” الأيام الماضية وضم أغنيات متنوعة منها ” على بالي ” و” مابتحصلش كتير ” و” كذاب ” و” كنا معديين".

النجم سامو زين

بينما عاد النجم سامو زين بألبوم جديد بعد غيابه لسنوات عن الساحة الفنية، وقام بطرح أغنيات منه للجمهور مؤخرا منها ” الحب ” و” القبول نعمة".

وتستعد الفنانة رانيا يوسف لطرح أحدث أعمالها الغنائية، والتي تحمل إسم "ليك يوم" مع المخرجة بتول بتول عرفة.

الفنانة آيتن عامر

كما طرحت الفنانة آيتن عامر خلال الفترة الآخيرة الماضية، أحدث أعمالها الغنائية، والتي تحمل إسم "إفراج".

الفنان مدحت صالح

وعاد المطرب مدحت صالح بعد سنوات بألبوم جديد ” بالمختصر المفيد ” ويتعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين أبرزهم وليد منير وتامر علي وغيرهم.