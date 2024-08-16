نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حنان مطاوع ترد على تصريحات الفنانة سميحة أيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة حنان مطاوع، عن سعادتها الكبيرة بتصريحات الفنانة سميحة أيوب عنها، خلال حوارها مع الإعلامية يارا أحمد، في برنامجها نجمك مع يارا، حيث أكدت سيدة المسرح العربي، أن حنان مطاوع خليفتها في المسرح.

وشاركت حنان مطاوع، تصريحات سميحة أيوب، في برنامج نجمك مع يارا، عبر أستوري حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي الشهير انستجرام ،.

وكتبت عليها قائلة: شرف ليا، حبيبتي والله.

تصريحات سميحة أيوب في برنامج نجمك مع يارا

وكانت سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، قالت في حوارها مع الإعلامية يارا أحمد، في برنامج نجمك مع يارا أحمد، المذاع عبر شاشة قناة “هي”، أكدت أن الفنانة حنان مطاوع هي الأنسب لتقديم سيرتها الذاتية، قائلة: حنان مطاوع عندها المقومات أنها تقدم سيرتي الذاتية، هي فنانة حلوة وبتتقدم كل شوية وبتشتغل على نفسها وواعية وموهوبة، وهي خليفتي في المسرح، وهي جواها حاجات كتير.

يذكر أن برنامج نجمك مع يارا يعرض يوم أربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 10 صباحًا، وإعادة يوم الخميس في الساعة 1 بعد منتصف الليل، والبرنامج من إعداد مروة محمد ورانيا عبد اللطيف، على شاشة قناة هي.

و في سياق أخر حنان مطاوع هي ابنة الفنان كرم مطاوع والفنانة سهير المرشدي، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية بدأت العمل الفني عام 2001 من خلال دور مطربة في مسلسل حديث الصباح والمساء وعملت في المسرح والتلفزيون والسينما وحتى الإذاعة

و في بداية دخولها التمثيل تمت خطبتها للفنان أحمد رزق ولكن انفصلت عنه دون أن يعلن أي من الطرفين أسباب ذلك، تزوجت من المخرج السينمائي أمير اليماني في أغسطس 2016 وفي عام 2019 رزقت بابنتها الأولى أماليا.