الإعلامية غادة شاهين مديرًا فنيًا للدورة ال ٤٠ لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة عن تعيين الإعلامية غادة شاهين مديرًا فنيًا للدورة ال ٤٠ من المهرجان والمقرر إقامتها خلال من ١ ل ٦ اكتوبر المقبل.



فقد شغلت غادة شاهين عدد من المناصب في المهرجان خلال العشرة سنوات الماضية آخرها مساعد رئيس المهرجان ورئيس تحرير الكتالوج في دورة العام الماضي ورئيس قطاع الاتصالات الدولية والترجمة.

من هي غادة شاهين؟



تخرجت غادة شاهين من مدرسة راهبات الدليفراند والتحقت بكلية الاداب قسم اللغة الفرنسية بجامعة القاهرة، حصلت علي دبلومة ترجمة دولية في ستة تخصصات ( ترجمة علمية، اقتصادية، قانون دولي،أدب وفنون ترجمة طبية…) من جامعة لومير ٢ بمدينة ليون بفرنسا Lumières 2 - université de Lyon تقدير عام جيد.



وحصلت أيضا علي دبلومة النقد الفني دراما ومسرح من جامعة عين شمس بتقدير عام جيد جدا، عملت مترجمة في مشروع الconfejesse بوزارة الشباب والرياضة التابع لفرنسا عام ٢٠٠٣-٢٠٠٥.. ثم مترجمة في شركة أجنبية.



والمترجمة الأولي في كاس الأمم الإفريقية عام ٢٠٠٦… وفي نفس العام انتقلت للعمل كمراسل في قناة النيل الدولية ( Nile tv).



وعملت بعد ذلك صحفية في جريدة الخميس باب الفن.. وجريدة الأنباء باب الفن … ثم مدير الإتصالات الدولية وترجمة الكتالوج في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي من ٢٠١٥-٢٠٢٢.. وفي هذا التوقيت عملت كصحفية فن في مجلة إيليت المطبوعة وموقع مجلة ايليت باب الفن … وتدرجت في المناصب حتي أصبحت نائب رئيس تحرير المجلة من ٢٠١٥- ٢٠٢١..

ثم شاركت في العمل في عدة مهرجانات سينمائية دولية في مصر مثل مهرجان الإسماعيلية للافلام التسجيلية والقصيرة ومهرجان أسوان للمرأة …ومساعد مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط. وقدمت برنامج ليالي المهرجان علي قناة اوسكار سينما بمدينة الانتاج الاعلامي من ٢٠١٩ حتي الآن…ويقوم البرنامج بتغطية مهرجانات سينمائية محلية ودولية( مصر - المغرب - الجزائر - سلطنة عمان..)



وقامت بترجمة بعض من الأفلام المصرية التي تشارك في العديد مهرجانات دولية مثل فيلم يوم للستات.. للنجمة الهام شاهين عملت عضو لجنة تحكيم في أنشطة فنية لعدد من المدارس الدولية.

الإعلامية غادة شاهين هي المدير الفني لمهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته ٤٠.

لمحة عن مهرجان الإسكندرية

يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية كلًا من الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية