تزاحم الجمهور على حسن الرداد في العلمين بعد عرض مسرحيته "التليفزيون"

القاهرة - محمد ابراهيم - تزاحم عدد كبير من الجمهور على النجم حسن الرداد، وذلك أمس في العلمين بعد عرض مسرحيته "التليفزيون" حيث حرص الرداد على التقاط الصور مع محبيه وجمهوره الذي حرص على حضور المسرحية.



مسرحية "التليفزيون"، للنجم حسن الرداد، وزوجته إيمي سمير غانم، ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته التانية، ويتم عرضها بداية من أمس 15 حتى 17 أغسطس، وجاء ذلك طِبقًا للتعاون المشترك بين مهرجان العلمين وموسم الرياض وهيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.



جدير بالذكر أن مسرحية "التلفزيون" بطولة: حسن الرداد، إيمي سمير غانم، أوس أوس، محمود حافظ، سليمان عيد، وبدرية طلبة، ومن تأليف أحمد سعد والي وإبراهيم صابر ومحمد خطاب والإخراج لـ محمد الصغير.

https://www.instagram.com/reel/C-vLKjJIsbi/?igsh=aGpwNTZzdjRvbHhr

أحدث أعمال حسن الرداد

ومن ناحية أخرى، يستعد الرداد لتقديم عروض جديدة من مسرحية التلفزيون التي تجمعه بزوجته إيمي سمير غانم، وذلك في الفترة من 8 أغسطس حتى 10 أغسطس المقبل، ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، وتدور أحداثها في إطار اجتماعي كوميدي، يضم أوس أوس، محمود حافظ، سليمان عيد، وبدرية طلبة، ومن تأليف أحمد سعد والي وإبراهيم صابر ومحمد خطاب وإخراج محمد الصغير.

آخر أعمال حسن الرداد

وكان اخر اعمال حسن هو برنامجه الليلة دوب، الذي استضاف به عدد من نجوم مصر والعالم العربي منهم هشام ماجد وإيمي سمير غانم وريتا حرب ومرام علي وغيرهم، ويُعرض البرنامج على قنوات MBC ومنصة شاهد، وايضا مسلسل محارب، والعمل من نوعية الأعمال الاجتماعية الشعبية، وناقش قضايا هامة، منها الثأر وتأثير السوشيال ميديا على حياتنا، خاصة جوانبها السلبية، وقدم حسن خلال أحداث المسلسل شخصية عزيز محارب وهو شاب صعيدي يعمل سائق ميكروباص، ويمر بالعديد من الأزمات في حياته مع تتابع الأحداث.

تفاصيل مسلسل محارب

وكان مسلسل محارب، مكون من 30 حلقة، ومن بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد السباعي، نيرمين الفقي، سلوى عثمان، سماء إبراهيم، ملك أحمد زاهر، ومحمود ياسين جونيور، فيما ظهر عدد من ضيوف الشرف منهم ماجد المصري وعفاف شعيب وتامر عبدالمنعم، والعمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.