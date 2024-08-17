نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارولين عزمي تحتفل بعيد ميلاد تامر حسني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الفنانة كارولين عزمي بعيد ميلاد الفنان تامر حسني من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

كتبت كارولين عزمي:'كل سنه وانت طيب يا تيمو ودايما ناجح ومكسر الدنيا يا نجم الجيل

طرحت احدي شركات الاتصالات أغنية تجمع النجم تامر حسني والنجم بهاء سلطان، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ويعتبر هذا الظهور بعد فترة كبيرة من لقائهما سويًا في بعض الأغاني أبرزها "راجعلى ليه" وأغنية "قوم اقف"، وشهد الكليب الذي قدمه النجمان تامر حسني وبهاء سلطان ظهور النجمتين كارولين عزمي ودارين حداد، واتسم الكليب بحالة من البهجة والسعادة التي تتناسب مع أجواء الصيف.

وايضا شاركت في مسلسل الوصفة السحرية كان آخر أعمال الفنانة كارولين عزمي، وهو من بطولة الفنانة شيري عادل، وحقق العمل نجاح فني وجماهيري كبير، تدور الاحداث في إطار دراما اجتماعية مثيرة، حول المشاكل الزوجية، فبعد زواج دينا من مالك، يقع بين يديها كتاب «الوصفة السحرية لزواج ناجح» الذي يلفت نظرها فتفتحه لتجد عنوانه «سنة أولى زواج» فتظل تقرأ في سطوره بنهم دون توقف لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ «دينا» على إثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.