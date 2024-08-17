نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيمي سمير غانم توجه الشكر لجمهورها بعد عرض " التليفزيون" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الفنانة إيمي سمير غانم الشكر لجمهورها بعد أول ليلة عرض من مسرحية “ التليفزيون” بمدينة العلمين من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام ".

https://www.instagram.com/reel/C-vhHzOCYeX/?igsh=MTlmOWlsdzk0c2p3Yw==

كتبت إيمي سمير غانم:'مسرحية التليفزيون شكرا لكل اللي نورنا

مسرحية "التليفزيون"، للنجم حسن الرداد، وزوجته إيمي سمير غانم، ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته التانية، ويتم عرضها بداية من أول أمس 15 حتى 17 أغسطس، وجاء ذلك طِبقًا للتعاون المشترك بين مهرجان العلمين وموسم الرياض وهيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.



جدير بالذكر أن مسرحية "التلفزيون" بطولة: حسن الرداد، إيمي سمير غانم، أوس أوس، محمود حافظ، سليمان عيد، وبدرية طلبة، ومن تأليف أحمد سعد والي وإبراهيم صابر ومحمد خطاب والإخراج لـ محمد الصغير.