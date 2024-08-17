انت الأن تتابع خبر محامي شيرين يرد على إتهامات روتانا لها بالتزوير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رد المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، على الاتهامات التي وجهتها لها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، والتي وصلت إلى اتهام شيرين بتزوير محضر عدم استلام شركة روتانا للإعلانات من المحضر القضائي، وكشف عن تفاصيل جديدة من عقدها مع الشركة.



وأوضح محامي شيرين عبد الوهاب في تصريحات صحفية له أن العقد بينها وبين شركة روتانا واضحا، وأن الاتهامات التي وجهتها لها الشركة عارية من الصحة، مشيراً إلى أن نص العقد كان ينص على التعامل مع فرع القاهرة بجانب فرع دبي، على العكس مما صرحت به الشركة بأن التعامل كان مع فرع دبي فقط.



وعبر محامي شيرين عبد الوهاب عن تعجبه من استمرار شركة روتانا في الادعاءات، رغم أن نص العقد واضح، وموجودة في بنود مكتوبة في الصفحة الأخيرة من العقد، مؤكداً أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد الشركة؛ بسبب اتهامها شيرين بالتزوير، بحد قوله.



وجاء ذلك بعد أن كشف مسؤول بالشركة في تصريحات صحفية عن قرارها برفع دعوى قضائية ضد الفنانة المصرية واتهامها بتزوير إعلانات رفقة محضر قصر النيل.

ولفت المصدر أن الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وقعت العقد مع الشركة في الإمارات، مشيراً إلى أنها كانت تعلم بعدم وجود صلة للشركة في القاهرة بهذا العقد، مشيراً إلى أن الشركة أرسلت إعلاناً إلى فرع القاهرة الذي رفض استلامه؛ لأنه منفصل عن الفرع المتواجد في دبي .