نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من العلمين.. محمد يوسف ومحمد علي رزق ومحمد عبدالمنعم في "حد النجوم" مع لبنى عسل غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الإعلامية لبني عسل يوم غد الأحد الفنان محمد يوسف والفنان محمد علي رزق والمطرب محمد عبدالمنعم، في برنامج "حد النجوم" الذي تقدمه من العلمين الجديدة على قناة "الحياة".

الدورة الثانية من مهرجان العلمين

وتجذب الدورة الثانية من مهرجان العلمين الأنظار بصورة مدهشة، خاصة بعدما شهدت خلال الأيام الماضية العديد من المفاجآت المناسبة لمختلف أذواق الأسرة المصرية إلى جانب كل محبي الترفيه من كافة البلدان.

مكانة مدينة العلمين

ويؤكد ذلك مكانة مدينة العلمين كواحدة من أهم المدن السياحية على شريط ساحل البحر الأبيض المتوسط وفي المنطقة العربية.