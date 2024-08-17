نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيدي كرم تكشف للجمهور عن سر جمالها.. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة هيدي كرم، عن سر جمالها ورشاقتها، مشيرة إلى أنها تذهب للجيم طول الوقت من أجل الحفاظ على لياقتها البدنية.

تصريحات هيدي كرم

وأضافت هيدي كرم، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرياضة جزء لا يتجزأ من روتين حياتها اليومية، ولكن إذا كان لديها إلتزام يومي لمدة شهر من أجل تصوير مشاهدها في الأعمال التي تشارك في بطولتها، فل تستطيع الذهاب إلى الجيم في ذلك الوقت.

هيدي كرم تؤكد على أهمية الرياضة

وأكدت هيدي كرم، على أهمية الرياضة، حتى لمدة ساعة خلال 4 أيام في الأسبوع من أجل الحفاظ على الصحة النفسية قبل الجسدية.

