نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو مصطفى: الأغاني اللي عملتها هترجع تاني بصوتي بعد انتهاء مدة حقوقها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان عمرو مصطفى منشورا عبر صفحته الرسمية فيسبوك يعلن فيه عن عودة اغانية مرة اخري له بعد انتهاء مدة حقوقها واوصي اولاده بعدم التجديد لاي شخص، وكتب: “الأغاني اللي عملتها هترجع تاني بصوتي بعد انتهاء مدة حقوقها، فيه أغاني عملتها من سنة 1999، يعني فاضل نحو عشرين سنة وترجع الحقوق تاني ليا، ووصيتي لأولادي عدم التجديد لاي شخص، هنبتدي ننزلها من دلوقتي بصوتي، لكن بالكلام متغير وتوزيع جديد تمامًا"

وأضاف:" الأغاني دي هتفضل موجودة بصوتي طول العمر، وأي نسخة بصوت أي مطرب غناها قبل كده هتتمسح تمامًا بعد انتهاء المدة القانونية لها، حنفتح المجال للشباب الجديد إنهم يكتبوا على الألحان دي كلمات جديدة، خلال الخمس أو ست سنين الجايين، هكون محضر كل الأغاني اللي عملتها بصوتي مع كتابات شبابية جديدة، ونصيحه للمبدعين اي تصريح لايزيد عن خمس سنوات.

أحدث أعمال عمرو مصطفى

سبق، طرح الفنان عمرو مصطفى، أغنيته الجديدة "ليها فيا" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وذلك احتفاءً بالمرأة وتوجيه رسائل شكر لكل سيدة داعمة، معترفًا بفضلها في نجاح الرجل، وتعد الأغنية من أداء وألحان عمرو مصطفى وكلمات أحمد إبراهيم وتوزيع نادر حمدي.

كلمات أغنية ليها فيا

وتقول بعض كلمات الأغنية: "كنت وحدي ماشي زي موجة جاية من طريق قسايا واتقابلنا صدفة وكملت معايا.. صدقت غنايا بنيت أحلام أعيشها.. معاها وواحشها دنيا دي بعيشها عينك المراية يابا ليها فيا.. فيا.. إيد نجاح خفية فيا.. والدنيا العفية فيا".

آخر أعمال عمرو مصطفى

وكانت أغنية "مستغني" هي آخر أغاني عمرو مصطفى والتي طرحها قبل ما يقرب من عام عبر "يوتيوب" وهي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع وميكس وماستر تيام.

كلمات أغنية "مستغني"

"مستغني، ماهو الحب دغدغني، مستغني، وهم ندموا وبلغني، يا اخي طبع البني ادم، ده غريب جدا دايما يتبطر، الواحد يدي بيتمرعوا، يبعد بيقربوا اكتر، ولا عاش ولا كان ولا ميت تعبان، يستجري خلاص يلدغني، مستغني، ماهو الحب دغدغني، مستغني، وهم ندموا وبلغني، وعموما مش فارقه خلاص بقى، لا تلوم حد ولا تعاتب، وفكل اسامي اللي عرفتهم، انا على اساميكم شاطب، وانا يعني ما كنتش ويا ملاك، ولا قربكوا بينغنغني، مستغني، ماهو الحب دغدغني، مستغني، وهم ندموا وبلغني".