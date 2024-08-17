روبي تتصدر تريند "فيس بوك" بأغنية "السنبلاوين

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أحمد جودة - القاهرة - حققت أغنية النجمة روبي "السنبلاوين" انتشارا هائلا خلال الساعات القليلة الماضية بعد أن أطلقتها أمس الجمعة على موقع الفيديوهات يوتيوب وعلى كل منصات التواصل الاجتماعي.

روبي تتصدر تريند فيسبوك

وتصدرت روبي التريند عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعد أن شارك الجمهور الأغنية بكثافة بعد إطلاقها رسميا كما تداول الجمهور صورا ومقاطع فيديوهات من الأغنية الجديدة.

أغنية السنبلاوين من كلمات وألحان محمد رحيم وتوزيع عمرو الخضري وتوزيع رقمي فيرال ويف وتأتي ضمن مجموعة من الأغاني الصيفية التي تطلقها روبي على مدار الصيف.

كلمات الأغنية





١٠٠ فل و١٠٠ ياسمين على أهل السنبلاوين

أنا روحت وجيت حبيت حنيت في السنبلاوين

دا عليهم خفة دم تنسي الهم لو انت في غم الدور يتلم تحلق لباريس يا عريس وتروح السنبلاوين

١٠٠ فل و١٠٠ ياسمين على أهل السنبلاوين

أنا شكلي هسيب البيت وهعيش في السنبلاوين

دا عليهم حبة بط يحَلوا الشط

تلاقي البلطي في عينك نط

تلاقي المحشي كرنب اتحط يسَمَّع في الصين

زهقنا من لعب الجيام

عايزين نعيش ساعتين في سلام

مبقاش في مَلْكَة خلوها سالكة ماتخلصوا في ٣ كلام

اللي معاك نفسه يلَنك

قلبك دا مع قلبه يسَنك

يفضل يسف وعليك يلف تضحكله يرجع يتَنِك..

اللي تحبه يسف سف

وتجيلوا دوغري يلف يلف

يفضل يلففك المَلَف..