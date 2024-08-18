نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السرب يغرد بنجومه في مهرجان الغردقة لسينما الشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الغردقة لسينما الشباب، التي ستقام في الفترة من 19 وحتى 25 سبتمبر 2024، سيتم تخصيص احتفالية خاصة بفيلم "السرب".

الفيلم يعرضه المهرجان باعتباره عملًا وطنيًا يتناول أحداثًا حقيقية من خلال إحدى العمليات التي قام بها الجيش وقوات الأمن المصرية للرد على تنظيم داعش.

تحضيرات شركة سينرجي للاحتفالية

بدأت شركة سينرجي المنتجة للعمل في التشاور مع السيناريست محمد الباسوسي، رئيس المهرجان، للانتهاء من الترتيبات الخاصة بالاحتفالية.

الفيلم من تأليف عمر عبد الحليم وبطولة أحمد السقا وأسر ياسين ونيللي كريم ومحمد ممدوح وشريف منير وكريم فهمي وعمرو عبد الجليل وصبا مبارك ومحمد فراج، ومن إنتاج تامر مرسي وإخراج أحمد نادر جلال.

أهمية فيلم السرب للسينما المصرية

أكد السيناريست محمد الباسوسي أن الهدف من احتفالية فيلم "السرب" هو تشجيع إنتاج مثل هذه النوعية من الأفلام، التي ترد على الأكاذيب والصور المزيفة للتاريخ والأحداث المعاصرة.

كما أوضح أن السينما المصرية أدركت أهمية تقديم أعمال تؤرخ وتخلد تاريخنا الحديث، حتى لا تترك الفرصة للآخرين لتشويه الصورة وترويج الأكاذيب.

دور مهرجان الغردقة في دعم السينما الوطنية

وأشار الباسوسي إلى أن مهرجان الغردقة يسعى دائمًا إلى إلقاء الضوء على التجارب السينمائية المتميزة، لبناء وعي سينمائي لدى الشباب.

هذا يظهر جليًا في برامج وأقسام المهرجان المختلفة، سواء بإعادة قراءة أفلام قامات سينمائية خالدة مثل المخرج الراحل يوسف شاهين، أو بتقديم تجارب وطنية مثل فيلم "السرب" وتطلعات لتجارب مماثلة في المستقبل القريب.

نبذة عن مهرجان الغردقة لسينما الشباب

ينظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر وشركة إير كايرو.

وتُعقد دورته الثانية في الفترة من 19 وحتى 25 سبتمبر 2024، ويتضمن مسابقات لأفلام الشباب، سواء من الأعمال الأولى لمخرجيها ومؤلفيها، أو تلك التي تتناول قضايا خاصة بالشباب.

كما يخصص المهرجان جائزة "الجائزة الخضراء" للأفلام التي تدعم فكرة الحفاظ على البيئة والمناخ.